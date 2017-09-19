На юге Мексики произошло мощное землетрясение

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составляла 7,1, передает CNN
Carlos Jasso / Reuters
Приблизительно в 50 км к юго-западу от мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса (в 8 км от населенного пункта Тепеохума) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Bloomberg.
По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения находится на глубине 60 км. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составляла 7,1, передает CNN. Толчки ощущались в столице Мексики - Мехико, расположенной всего в 75 милях (121 км) от эпицентра.
Не менее 42 человек погибли в мексиканском штате Морелос после землетрясения, заявил губернатор штата Грако Рамирес в Twitter.
Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго рассказал в эфире местного Foro TV о том, что в службу спасения поступают сообщения о пожарах, обрушениях зданий. «У нас есть обрушившиеся здания, пожары, поступают сообщения о людях под завалами», — сказал он.
Rebecca Blackwell / AP
Недалеко от столицы Мексики Мехико, в 49 км к юго-западу от мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса, произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Bloomberg. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составляла 7,1, передает CNN
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Rebecca Blackwell / AP
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 60 км. На фото: эвакуированные из зданий люди на одной из улиц города
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Rebecca Blackwell / AP
Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго рассказал в эфире местного Foro TV о том, что в службу спасения поступают сообщения о пожарах, обрушениях зданий
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Rebecca Blackwell / AP
Толчки ощущались в столице Мексики - Мехико, расположенной всего в 75 милях (121 км) от эпицентра
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Marco Ugarte / AP
«У нас есть обрушившиеся здания, пожары, поступают сообщения о людях под завалами», — сказал Фаусто Луго
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Rebecca Blackwell/ AP
Разрушенное здание в Мехико
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Enric Marti / AP
Президент Мексики Энрике Пена Нието, находившийся в штате Оахака, написал в Twitter, что он немедленно возвращается в Мехико
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Policía Federal de México
Разрушенный участок дороги
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Reuters
The Guardian на 23:35 мск сообщает о пяти погибших, информации о пострадавших пока нет. Издание пишет, что нанесен серьезный ущерб зданиям Мехико в годовщину землетрясения 1985 г., которое произошло в столице страны
Корреспондент РИА «Новости» рассказал, что в районе российского посольства «ходили ходуном высотные и даже малоэтажные здания, в магазинах рушились полки с товарами». Из офисных зданий, ресторанов были эвакуированы посетители. Движение по оживленному проспекту Хосе Васконселоса и на улицах во многих других районах было полностью перекрыто, на улицах образовались огромные пробки. Очевидцы сообщают о многочисленных утечках газа в Мехико.
Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса перестал работать. Об этом в Twitter написал начальник национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте. «Работа приостановлена до тех пор, пока не закончится проверка всей инфраструктуры», — уточнил он. В экстренном порядке был созван Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям. Местных жителей власти просят помогать экстренным службам очищать дороги от обломков зданий.
Президент Мексики Энрике Пена Нието, находившийся в штате Оахака, написал в Twitter, что он немедленно возвращается в Мехико.
The Guardian сообщает о пяти погибших, информации о пострадавших пока нет. Издание пишет, что нанесен серьезный ущерб зданиям Мехико в годовщину землетрясения 1985 г., которое произошло в столице страны. Очевидцы сообщают о нескольких полностью разрушенных зданиях в Мехико, раздавленных машинах и перебоях с электричеством.
Примечательно, что всего за 2 часа 15 минут до начала землетрясения в Мехико в большинстве зданий проводились учения с целью подготовки к удару стихии.
10 самых разрушительных ураганов за последние 35 лет
Shannon Stapleton / REUTERS
Ущерб Техасу от нынешнего урагана «Харви» может быть сопоставим с самым разрушительным ураганом последних лет – «Катриной», отмечает Insurance Information Institute. «Катрина» и наводнение, обрушившиеся на штаты Луизиана, Миссисипи, Алабаму и Флориду в США в 2005 г., практически стерли с лица земли Новый Орлеан (на фото) и унесли жизни 1300-1700 человек (по разным оценкам). Финансовые потери оцениваются в $125 млрд, сумма страхового ущерба - $62,2 млрд, подсчитали в Munich Re
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Desmond Boylan / REUTERS
Жертвами урагана «Сэнди» стали 210 человек. Стихия бушевала в октябре 2012 г. на Багамских островах, Кубе (на фото улица второго по величине города страны Сантьяго-де-Куба), в Доминикане, Гаити, Ямайке, Пуэрто-Рико, США и Канаде. Финансовые потери - $68,5 млрд, сумма страхового ущерба - $29,5 млрд
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Kevin Lamarque / REUTERS
В сентябре 2008 г. ураган «Айк» бушевал в США (на фото побережье Флориды), на Кубе, Гаити, в Доминикане и на Багамских островах. Тогда жертвами стихии стали 170 человек. Финансовые потери - $38 млрд, сумма страхового ущерба - $18,5 млрд
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ANDY ITKOFF / AFP
Ураган «Эндрю», затронувший Флориду (житель штата на фото), Лос-Анджелес и бушевавший на Багамах в 1992 г., привел к 62 человеческим жертвам. Финансовые потери - $26,5 млрд, сумма страхового ущерба - $17 млрд
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Daniel Aguilar / REUTERS
«Айван», сопровождавшийся ливнями и наводнениями, обрушился на побережье Флориды, Мексики, Карибское побережье (на фото жительница Ямайки), Колумбии и Венесуэлы в сентябре 2004 г. Стихия унесла жизни 120 человек. Финансовые потери - $23 млрд, сумма страхового ущерба - $13,8 млрд
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Daniel Aguilar / REUTERS
«Вилма» вызвала наводнения и многочисленные разрушения во Флориде, а также на Карибском побережье Мексики (на фото потоп в курортном Канкуне), на Ямайке, Кубе, Багамских островах и Гаити в октябре 2005 г. Жертвами урагана стали 44 человека. Общие финансовые потери оцениваются в $22 млрд, сумма страхового ущерба - $12,5 млрд
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J.P. Moczulski / REUTERS
В сентябре 2005 г. Луизиана (на фото Новый Орлеан), Миссисипи и Флорида еще не успели оправиться от разрушений «Катрины», как на них обрушился тропический шторм «Рита», захватив и Техас. Жертвами шторма стали 10 человек. Общие финансовые потери оцениваются в $16 млрд, сумма страхового ущерба - $12,1 млрд
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Dieu Nalio Chery / AP
Мощный ураган «Мэтью» бушевал на Карибских островах и в США осенью 2016 г. Больше всего от урагана пострадал остров Гаити (на фото). Число жертв урагана превысило 1000 человек, сообщали западные СМИ. После урагана более 1,4 млн человек нуждались в гуманитарной помощи (данные ООН). Общие финансовые потери Munich Re оценил в $10,2 млрд, сумма страхового ущерба - $3,8 млрд
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Claudia Daut / REUTERS
«Чарли» обрушился на Флориду, Кубу (на фото улица Гаваны), Ямайку и Каймановы острова в августе 2004 г. Шторм унес жизни 36 человек. Финансовые потери оцениваются в $18 млрд, сумма страхового ущерба - $8 млрд
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Chip East / REUTERS
«Айрин» обрушилась на Восточное побережье США 28 августа 2011 г., вызвав сильнейшее наводнение (на фото Нью-Джерси). Общий ущерб, нанесенный США ураганом, оценивается в сумму свыше $11 млрд, из них $8 млрд - страховой ущерб. Жертвами стихии стали 55 человек