На юге Мексики произошло мощное землетрясение

Только в штате Морелос погибли более 40 человек, сообщают власти страны

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составляла 7,1, передает CNN Carlos Jasso / Reuters

Приблизительно в 50 км к юго-западу от мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса (в 8 км от населенного пункта Тепеохума) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Bloomberg.

По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения находится на глубине 60 км. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составляла 7,1, передает CNN. Толчки ощущались в столице Мексики - Мехико, расположенной всего в 75 милях (121 км) от эпицентра.

Не менее 42 человек погибли в мексиканском штате Морелос после землетрясения, заявил губернатор штата Грако Рамирес в Twitter.

Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго рассказал в эфире местного Foro TV о том, что в службу спасения поступают сообщения о пожарах, обрушениях зданий. «У нас есть обрушившиеся здания, пожары, поступают сообщения о людях под завалами», — сказал он.

Корреспондент РИА «Новости» рассказал, что в районе российского посольства «ходили ходуном высотные и даже малоэтажные здания, в магазинах рушились полки с товарами». Из офисных зданий, ресторанов были эвакуированы посетители. Движение по оживленному проспекту Хосе Васконселоса и на улицах во многих других районах было полностью перекрыто, на улицах образовались огромные пробки. Очевидцы сообщают о многочисленных утечках газа в Мехико.

Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса перестал работать. Об этом в Twitter написал начальник национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте. «Работа приостановлена до тех пор, пока не закончится проверка всей инфраструктуры», — уточнил он. В экстренном порядке был созван Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям. Местных жителей власти просят помогать экстренным службам очищать дороги от обломков зданий.

Президент Мексики Энрике Пена Нието, находившийся в штате Оахака, написал в Twitter, что он немедленно возвращается в Мехико.

The Guardian сообщает о пяти погибших, информации о пострадавших пока нет. Издание пишет, что нанесен серьезный ущерб зданиям Мехико в годовщину землетрясения 1985 г., которое произошло в столице страны. Очевидцы сообщают о нескольких полностью разрушенных зданиях в Мехико, раздавленных машинах и перебоях с электричеством.

Примечательно, что всего за 2 часа 15 минут до начала землетрясения в Мехико в большинстве зданий проводились учения с целью подготовки к удару стихии.

10 самых разрушительных ураганов за последние 35 лет