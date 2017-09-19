Безопасность и право

Как Мексика пережила землетрясение в 7 баллов

Эпицентр толчка находился на юге страны, всего в 100 км от столицы
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