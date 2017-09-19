Как Мексика пережила землетрясение в 7 баллов
Эпицентр толчка находился на юге страны, всего в 100 км от столицы
Недалеко от столицы Мексики Мехико, в 49 км к юго-западу от мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса, произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Bloomberg. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составляла 7,1, передает CNN
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По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 60 км. На фото: эвакуированные из зданий люди на одной из улиц города
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Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго рассказал в эфире местного Foro TV о том, что в службу спасения поступают сообщения о пожарах, обрушениях зданий
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Толчки ощущались в столице Мексики - Мехико, расположенной всего в 75 милях (121 км) от эпицентра
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«У нас есть обрушившиеся здания, пожары, поступают сообщения о людях под завалами», — сказал Фаусто Луго
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Разрушенное здание в Мехико
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Президент Мексики Энрике Пена Нието, находившийся в штате Оахака, написал в Twitter, что он немедленно возвращается в Мехико
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Разрушенный участок дороги
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The Guardian на 23:35 мск сообщает о пяти погибших, информации о пострадавших пока нет. Издание пишет, что нанесен серьезный ущерб зданиям Мехико в годовщину землетрясения 1985 г., которое произошло в столице страны
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