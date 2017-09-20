Число жертв землетрясения в Мексике достигло 248

В Мехико разрушены и повреждены многие здания Carlos Jasso / Reuters

В результате мощного землетрясения в Мексике погибли уже не менее 248 человек. Это в Twitter сообщил руководитель государственной службы защиты населения Луис Фелипе Пуэнте. Землетрясение магнитудой 7,1 и с эпицентром в 76 км к юго-востоку от Мехико произошло 19 сентября, день в день после разрушительного землетрясения 1985 г., жертвами которого стали около 10 000 человек.

В Мехико разрушены и повреждены многие здания, разбор завалов и поисковые работы идут в 44 локациях. Пострадало посольство Филиппин, а несколько российских дипломатов потеряли жилье. На юге столицы в результате обрушения школы погибли 21 ребенок и четверо взрослых и еще неопределенное количество людей оказались под завалами. Газета Excelsior со ссылкой на министра образования Мексики Аурелио Нуньо пишет, что погибли не менее 30 детей, передает ТАСС. По информации издания, спасены 11 детей.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в ночь на среду обратился к нации по телевидению, сообщает ВВС. Он сообщил, что чрезвычайное положение введено в Мехико и штатах Пуэбло и Морелос и что медицинские учреждения будут открыты круглосуточно и окажут помощь всем, кто в ней нуждается. Тем, чьи дома признаны серьезно не пострадавшими, он посоветовал не выходить на улицу. В Мехико введены силы армии и морской пехоты, которые помогают пострадавшим. Служба защиты населения через интернет собирает информацию об адресах пострадавших домов и о масштабе разрушений.

Также президент сообщил, что в штате Мехико 60% потребителей остались без электричества, а в самой столице - 40%. После землетрясения около 4,6 млн человек в стране остались без света. Около 7.00 мск федеральная комиссия по электроэнергии CFE сообщила, что энергоснабжение восстановлено на 73%, передало «РИА Новости».

В Мехико несколько российских дипломатов, снимавших квартиры, были вынуждены съехать, так как эти дома пострадали в результате землетрясения. Как сообщил «РИА Новости» советник-посланник посольства Евгений Нешумов, им пока предоставили временное жилье. Дипломатов и их семьи, по его словам, эвакуировали сразу же после первых подземных толчков. Никто не пострадал.

В результате подземных толчков повреждения получило здание посольства Филиппин, дипломаты и персонал не пострадали, сообщает АР. Посол Эдуардо де Вега рассказал агентству, что люди начали выбегать из дипмиссии, когда здание начало разрушаться, и все успели спастись. Посольство занимает два нижних этажа восьмиэтажного здания.

Один из местных жителей Хесус Кайрес описал начало землетрясения. Когда он выбежал на улицу, он увидел, что высокие дома вокруг него качаются и с них сыплется пыль. Вскоре вся улица была заполнена большим облаком пыли и больше ничего не было видно. Как передает ВВС, в нескольких районах очевидцы сообщили, что видели огонь под крышами домов и чувствовали запах газа.

У Ростуризма пока нет информации о пострадавших россиянах, сказал «Интерфаксу» советник руководителя ведомства Светлана Сергеева. По ее словам, Ростуризм следит за ситуацией и находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИДа. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) «Интерфаксу» сообщили, что в Мексике сейчас могут находиться более 100 россиян, но большинство из них далеко от Мехико, на курортах Канкун и Ривьера Майя. По данным АТОР, в Мехико от землетрясения пострадало несколько отелей, их постояльцев переводят в другие гостиницы. Все экскурсии по мексиканской столице отменены.

Встревоженность в связи со случившимся и соболезнования пострадавшим уже выразили генсек ООН Антониу Гуттереш и экс-президент США Барак Обама.