21 ребенок погиб в Мехико при обрушении школы

На юге Мехико в результате землетрясения обрушилась школа Энрике Ребсамена, погибли четверо взрослых и 21 ребенок, передает ВВС. Это местным СМИ сообщил замминистра образования Мексики Хавьер Тревиньо. Несколько детей спасли, но под завалами остаются еще люди.

Мэр Мехико Мигел Анхель Мансера сообщил телекомпании Televisa, что идет поиск людей и разбор завалов в 44 точках, где рухнули или серьезно пострадали здания. Среди рухнувших строений шестиэтажный многоквартирный дом, супермаркет и завод. В городе было введено чрезвычайное положение.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник днем. По предварительным данным службы спасения, погибли не менее 149 человек. ВВС отмечает, что подземный толчок произошел, когда в столице страны проходили учения по гражданской безопасности, приуроченные к 32-й годовщине землетрясения 1985 г., жертвами которого стали около 10 000 человек.