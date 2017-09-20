В Мексике из-за землетрясения погибло почти 140 человек

Число погибших в Мексике в результате землетрясения увеличилось до 139 человек, сообщил на своей странице в твиттере начальник национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

Больше всего жертв по-прежнему в Морелосе – 64, в Мехико – 36, в Пуэбле 29, по-прежнему 9 в штате Мехико, в Герреро - 1.

Всего в пострадавших от землетрясения районах, по данным Bloomberg, проживают 20 млн человек.

Землетрясение магнитудой 7,1 привело к серьезным разрушениям, как минимум 20 домов в густонаселенном Мехико. Власти столицы ввели чрезвычайное положение. Стихия нарушила работу общественного транспорта, закрыт международный аэропорт. Как сообщает мер города Мигель Анхель Мансера, 95% станций метро способны перевозить пассажиров.