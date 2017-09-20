Жертвами землетрясения в Мексике стали около 100 человека

Землетрясение в Мексике магнитудой 7,1 унесло жизни 94 человек, приводит начальник национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте в своем твиттере информацию Sismologia Mundial. Позже сервис сообщил о 119 погибших.

Портал Politico.mx сообщает более чем о 100 погибших и шести раненых. Из низ 42 жертвы были зарегистрированы в Морелосе, 30 – в Мехико, 9 - в штате Мехико, остальные в Пуэбле. Эту информацию подтвердили губернаторы штатов.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето экстренно вылетел из США с заседания Генассамблеи ООН на родину. Его самолет приземлился на военно-воздушной базе Санта-Лючиа, международный аэропорт в Мехико закрыт. Ньето сообщил об экстренной встрече со своим кабинетом в официальной резиденции Лос-Пинос. Президент, в частности, распорядился об эвакуации разрушенных больниц и переводе пациентов в другие медподразделения.

Мер Мехико Мигель Анхель Мансера сообщает о повреждениях 20 зданий, оползнях и пожарах, а также о нарушении работы общественного транспорта.