США ужесточат правила выдачи виз

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поручил ужесточить правила повторной выдачи виз иностранцам, солгавшим о заявленной цели поездки, пишет The New York Times. Издание ссылается на телеграмму Тиллерсона, разосланную в дипмиссии США.

Таким образом, госдеп дал сотрудникам консульств новые основания для отказа во въезде в США или даже в выдворении из страны, отмечает издание.

Согласно распоряжению Тиллерсона, лица, получившие американскую визу, обязаны в течение как минимум трех месяцев следовать указанной цели поездки. Если в этот период они сделают что-то, о чем забыли упомянуть в интервью, например сочетаются браком с гражданином США, пойдут в школу или устроятся на работу, то это будет расцениваться как заведомая ложь.

Это создаст сложности, если не сделает совершенно невозможным для них продлить визу или получить новую, пишет NYT. Если они, нарушив условия, все еще будут находиться на территории США, их могут депортировать. Если планы изменятся по прошествии трех месяцев, это все еще может обернуться проблемами для получателя визы, но не будет расцениваться как заведомая ложь. Ранее этот срок составлял один месяц.

Представитель Федерации американской иммиграционной реформы Ира Мельман заявила, что они поддерживают новое правило. «Это попытка помешать людям злоупотреблять легальным иммиграционным процессом», - добавила она.

В 2016 г. США выдали более 10 млн виз.