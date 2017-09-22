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ФАС возбудила дела в отношении высокопоставленного чиновника Смольного Е.Кузьмина / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела об административном правонарушении в отношении председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева из-за неисполнения предписания ведомства. Комитет провел торги по наружной рекламе, несмотря на запрет ФАС.

Информация о возбуждении дел содержится в официальном ответе ФАС России на обращение ООО «Спецавтотранс» (есть в распоряжении «Ведомостей»).

ООО «Спецавтотранс» оспаривало в ФАС процедуру проведения конкурса на размещение наружной рекламы в Петербурге совместно с ООО «Расвэро», ООО «Техмаш» и ООО «Престиж-строй».

27 июля ФАС выдала комитету по печати предписание приостановить торги и внести изменения в документацию. Ведомство решило, что порядок оценки заявок на участие в конкурсе составлен ненадлежащим образом. Заявка с более высокой ценой получит более высокий балл, но повышение начальной цены контракта более чем в 1,9 раза на баллах никак не отражается, отметили в службе. Аналогичное ограничение устанавливается для объема социальной рекламы. По смыслу конкурсной документации он не должен превышать 5% годового объема распространяемой участником рекламы, говорится в сообщении ФАС. «Установление максимальных предельных значений по этим критериям лишает участников стимула конкурировать на торгах и предлагать более выгодные условия исполнения контракта, так как они не будут оценены организатором торгов должным образом. Такой порядок оценки не позволяет выбрать наилучшее предложение», – цитировала тогда пресс-служба заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна.

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ тут же подал иск к ФАС в Арбитражный суд Москвы и попросил суд ввести обеспечительные меры в виде приостановки действия предписания. Но суд отказал комитету. Таким образом, предписание ФАС должно было быть выполнено в срок до 11 августа.

Комитет не выполнил предписание и провел торги. 24 августа были подведены окончательные итоги конкурса. На торгах было разыграно 10-летнее право аренды 9271 адреса для установки рекламных конструкций. На 23 лота поступила 41 заявка от 18 компаний. Все договоры с победителями уже подписаны, кроме одного из лотов, в котором победитель не стал заключать договор.

Дела в отношении чиновника Смольного ФАС возбудила по ч. 2.6 статьи 19.5 КоАП РФ. По этой статье председателю комитета по печати грозит штраф в размере от 8000 до 12 000 руб. либо дисквалификация на срок до трех лет.

Серезлеев сказал, что к нему еще не поступали материалы по этим делам. По его словам, есть разные возможности – признать административное наказание или обратиться с иском в суд. Решение будет приниматься, когда документы к нему поступят, добавил он.