ФАС обнаружила нарушение на конкурсе по установке в Петербурге рекламных конструкций

Комитет проводит конкурс на установку и эксплуатацию в Санкт-Петербурге более девяти тысяч рекламных конструкций Евгений Егоров / Ведомости

ФАС России рассмотрела 27 жалоб на действия петербургского комитета по печати и взаимодействию со СМИ. В числе тех, кто жаловался, – ООО «Техмаш», ООО «Престиж-строй», ООО «Расвэро», ООО «Спецавтотранс», связанные с операторами наружной рекламы Петербурга и Москвы.

Комитет 2 июня объявил конкурс на установку и эксплуатацию в Петербурге рекламных конструкций. В схему размещения вошло 9271 место под их размещение, адреса разделены на 23 лота. Договор с победителями будет заключен на 10 лет. Общая начальная стоимость всех лотов 985 млн руб. (без НДС).

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен ненадлежащим образом, установила антимонопольная служба. Конкурсная документация предусматривает, что заявки будут оцениваться по пяти критериям, один из которых – ценовое предложение. Заявка с более высокой ценой получит более высокий балл. Однако повышение начальной цены контракта более чем в 1,9 раза никак не отражается на баллах, присваиваемых заявке.

Аналогичное ограничение документация устанавливает для оценки заявок по критерию «Объем размещения социальной рекламы». В заявке должен быть указан объем социальной рекламы, который участник конкурса готов размещать бесплатно в течение года. По смыслу конкурсной документации, этот показатель не должен превышать 5% годового объема распространяемой участником рекламы, указывает ФАС.

«Установление максимальных предельных значений по этим критериям лишает участников стимула конкурировать на торгах и предлагать более выгодные условия исполнения контракта, так как они не будут оценены организатором торгов должным образом. Такой порядок оценки заявок не позволяет выбрать наилучшее предложение», - цитирует пресс-служба заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна.

ФАС обнаружила неопределенные формулировки по другим критериям, а также неадминистрируемые требования к составу заявок. По некоторым показателям этих критериев отсутствует методика оценки информации, представляемой в заявках. Все это не позволит участникам подготовить заявки на участие в конкурсе, максимально соответствующие требованиям организатора торгов, резюмирует ФАС.

Служба признала комитет по печати нарушившим ч. 3 ст. 17 «Закона о защите конкуренции» и предписала комитету до 11 августа внести изменения в конкурсную документацию и продлить сроки подачи заявок так, чтобы они составляли не менее 30 календарных дней с момента опубликования этих изменений.

После объявления конкурса операторы уже подали в петербургское управление ФАС десятки жалоб, большинство из них были признаны обоснованными, торги уже дважды переносились. По последнему решению УФАС сбор заявок должен завершиться 3 августа, 11 августа планировалось рассмотреть заявки, а 24 августа - подвести итоги.