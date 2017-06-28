Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Реклама сбилась с пути
ФАС рассмотрела первые жалобы на конкурс на размещение наружной рекламы в Петербурге
Ведомство требует изменить его условия. Срок подачи заявок уже продлен на две недели
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт- Петербург
Операторы нашли ошибки в документации к конкурсу
Евгений Егоров / Ведомости
Управление ФАС по Петербургу на вчерашнем заседании признало обоснованными первые две жалобы на торги на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Оно приняло решение внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок проведения торгов, комитету по печати и взаимодействию со СМИ, который их организует, будет выдано соответствующее предписание. Полностью решение и предписание будут опубликованы на сайте управления в течение трех рабочих дней.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}