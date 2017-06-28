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Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Реклама сбилась с пути

ФАС рассмотрела первые жалобы на конкурс на размещение наружной рекламы в Петербурге

Ведомство требует изменить его условия. Срок подачи заявок уже продлен на две недели

Управление ФАС по Петербургу на вчерашнем заседании признало обоснованными первые две жалобы на торги на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Оно приняло решение внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок проведения торгов, комитету по печати и взаимодействию со СМИ, который их организует, будет выдано соответствующее предписание. Полностью решение и предписание будут опубликованы на сайте управления в течение трех рабочих дней.

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