ФАС рассмотрела первые жалобы на конкурс на размещение наружной рекламы в Петербурге

Операторы нашли ошибки в документации к конкурсу Евгений Егоров / Ведомости

Управление ФАС по Петербургу на вчерашнем заседании признало обоснованными первые две жалобы на торги на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Оно приняло решение внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок проведения торгов, комитету по печати и взаимодействию со СМИ, который их организует, будет выдано соответствующее предписание. Полностью решение и предписание будут опубликованы на сайте управления в течение трех рабочих дней.