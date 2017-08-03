Комитет по печати не стал менять условия конкурса на размещение наружной рекламы в Петербурге

ФАС посчитала, что порядок оценки заявок на участие в конкурсе составлен ненадлежащим образом Евгенйи Егоров / Ведомости

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга подал иск к ФАС в Арбитражный суд Москвы. Он оспаривает предписание, согласно которому должен изменить документацию торгов по размещению наружной рекламы и перенести их больше чем на месяц. ФАС выдала его 27 июля после того, как рассмотрела жалобы ООО «Расвэро» (один из крупнейших федеральных операторов наружной рекламы), ООО «Техмаш», ООО «Престиж-строй», ООО «Спецавтотранс» и ООО «Рекламное агентство «Вертикаль». На следующий день комитет обратился в суд. Иск принят к производству, предварительное заседание назначено на 26 сентября.

Комитет попросил суд принять обеспечительные меры и приостановить исполнение предписания на время рассмотрения иска, но суд 31 июля отказал комитету. Суд посчитал, что комитет не представил достоверные доказательства того, что непринятие обеспечительных мер может затруднить исполнение судебного акта или причинить комитету значительный ущерб.

Конкурс на установку и эксплуатацию в течение 10 лет рекламных конструкций в Петербурге был объявлен 2 июня. В схему размещения вошел 9271 адрес, общая начальная стоимость всех лотов – 985 млн руб. (без НДС).

ФАС посчитала, что порядок оценки заявок на участие в конкурсе составлен ненадлежащим образом. Заявка с более высокой ценой получит более высокий балл. Но повышение начальной цены контракта более чем в 1,9 раза на баллах никак не отражается. Аналогичное ограничение устанавливается для объема социальной рекламы. По смыслу конкурсной документации он не должен превышать 5% годового объема распространяемой участником рекламы, говорится в сообщении ФАС. «Установление максимальных предельных значений по этим критериям лишает участников стимула конкурировать на торгах и предлагать более выгодные условия исполнения контракта, так как они не будут оценены организатором торгов должным образом. Такой порядок оценки не позволяет выбрать наилучшее предложение», – цитировала пресс-служба заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна.

Председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев говорит, что не согласен с позицией Центрального аппарата ФАС. По его словам, комитет исполнил все предписания Петербургского УФАС, в соответствии с ними несколько раз переносил торги, и последние жалобы уже признавались необоснованными. Все недостатки документации были исправлены, говорит Серезлеев. Торги готовились несколько лет и должны быть проведены, к ним проявили большой интерес игроки рынка – на 23 лота подано 40 заявок, сообщил Серезлеев. По его словам, московские «Расвэро» и «Спецавтотранс» на торги не заявились, поэтому цель их жалоб неясна. Прием заявок закончился сегодня, на 11 августа назначено рассмотрение заявок, на 24 августа - подведение итогов. Комитет подал иск в суд, чтобы получить возможность провести торги, объяснил Серезлеев.

Суд отказал в обеспечительных мерах, следовательно, предписание продолжает действовать и комитет обязан его исполнить, говорит Мария Смирнова, старший юрист корпоративной практики Rightmark Group. В случае неисполнения комитетом предписания у заинтересованных лиц будет возможность обратиться с иском о признании проведенных торгов недействительными, удовлетворение которого повлечет недействительность договора с победителем незаконных торгов, отмечает Смирнова.