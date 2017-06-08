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Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Договор без цены

Торги на размещение в Петербурге наружной рекламы могут быть приостановлены

Второй по величине оператор «Постер» пожаловался на процедуру в УФАС

Жалоба поступила 6 июня, сообщила пресс-служба УФАС. В течение трех рабочих дней УФАС должно решить, принимается она к рассмотрению или нет, уточняет представитель ведомства. В случае если оснований для отказа в принятии жалобы нет, она должна быть рассмотрена в течение семи рабочих дней.

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