Торги на размещение в Петербурге наружной рекламы могут быть приостановлены

Второй по величине оператор «Постер» пожаловался на процедуру в УФАС

Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Договор без цены

Второй по величине оператор наружной рекламы в Петербурге недоволен конкурсной документацией Анастасия Арашкевичуте / для Ведомостей

Жалоба поступила 6 июня, сообщила пресс-служба УФАС. В течение трех рабочих дней УФАС должно решить, принимается она к рассмотрению или нет, уточняет представитель ведомства. В случае если оснований для отказа в принятии жалобы нет, она должна быть рассмотрена в течение семи рабочих дней.