Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Договор без цены
Торги на размещение в Петербурге наружной рекламы могут быть приостановлены
Второй по величине оператор «Постер» пожаловался на процедуру в УФАС
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Второй по величине оператор наружной рекламы в Петербурге недоволен конкурсной документацией
Анастасия Арашкевичуте / для Ведомостей
Жалоба поступила 6 июня, сообщила пресс-служба УФАС. В течение трех рабочих дней УФАС должно решить, принимается она к рассмотрению или нет, уточняет представитель ведомства. В случае если оснований для отказа в принятии жалобы нет, она должна быть рассмотрена в течение семи рабочих дней.
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