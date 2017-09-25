СМИ сообщили об обнаружении в Ингушетии останков Доку Умарова

О его ликвидации ФСБ официально сообщало еще в 2014 году

СМИ сообщили об обнаружении останков Доку Умарова в Ингушетии ИЦ НАК / РИА Новости

В прошедшую пятницу, 22 сентября, в Сунженском районе Ингушетии были обнаружены останки Доку Умарова. Об этом РБК рассказал источник в региональном управлении СКР. «Место захоронения указал один из боевиков, который вернулся из Сирии. Его задержали за участие в военных действиях», — уточнил источник.

По его словам, рассказавший о месте захоронения сотрудничает со следствием в обмен на смягчение приговора. Как отметил источник, останки боевика были завернуты в плащ-палатку. На месте захоронения также были найдены останки еще четырех человек. Факт обнаружения останков РБК также подтвердил источник в центральном аппарате СКР.

Источник «РИА Новости» в силовых структурах региона заявил, что представители правоохранительных органов республики не знают об обнаружении останков Умарова. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах региона заявил, что представители силовых структур Ингушетии пока не могут подтвердить информацию об обнаружении останков Умарова и его нескольких охранников в Джейрахском районе республики. «Для этого необходимы соответствующие сведения, пока их у нас нет», - сказал он.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что вместе с останками Умарова были найдены останки его телохранителей. Фрагменты тел доставлены в Москву для проведения судебно-медицинских экспертиз. По информации источников телеканала, именно с помощью экспертиз планируется установить личности убитых боевиков.

О том, что Умаров ликвидирован, ФСБ сообщило в апреле 2014 г. Тогда об этом официально заявил директор службы Александр Бортников. Террорист был ликвидирован в начале 2014 г. во время спецоперации. Однако тело его обнаружено не было.

В январе 2014 г. глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Умарова нет в живых. «Мы давно были на 99% уверены, что Умаров был уничтожен во время одной из операций. Сейчас есть доказательства, что его нет в живых», - говорил он журналистам. «Самого трупа пока не нашли, мы его ищем», - отмечал глава республики. Он также рассказывал, что есть запись переговоров так называемых «эмиров» Кабарды и Дагестана, в которых говорится о необходимости выбрать нового «эмира», так как Умаров мертв. Кабардинский «эмир» предлагает на эту роль дагестанского главаря, а дагестанские боевики выдвигают уроженца Чечни, Вадалова. Тогда же официальный представитель Национального антитеррористического комитета заявлял, что российские спецслужбы не располагают информацией об этом и не комментируют ее. Через полгода Кадыров обнародовал фото якобы погибшего Умарова. Как тогда писали СМИ, фотография была якобы получена от одного из присутствовавших при гибели главаря боевиков.

В СМИ информация о том, что Умаров погиб, появлялась не менее 10 раз, начиная с 2000 г. Официально об обнаружении тела Умарова правоохранительные органы не сообщали.

Умаров на протяжении многих лет считался одним из самых опасных террористов в мире. В 2011 г. по делу о теракте в «Домодедово» он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Ему было предъявлено обвинение в осуществлении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), создании устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан или организации (ч. 1 ст. 209), руководстве преступным сообществом в целях совместного совершения тяжких преступлений (ч. 1 ст. 210).

В июне 2010 г. власти США официально внесли Умарова в список международных террористов. В марте 2011 г. Совет безопасности ООН включил его в список террористов, связанных с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация). Через два месяца американские власти объявили награду в размере $5 млн за информацию о его местонахождении.

Умаров возглавлял созданную в 2007 г. международную террористическую организацию «Кавказский эмират». В феврале 2010 г. Верховный суд России признал ее террористической и запретил ее деятельность на территории страны.

Крупнейшие потери страховщиков из-за терактов