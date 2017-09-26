Власть

Путин наградил Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Во вторник источники «Ведомостей» ожидают объявления об отставке губернатора

Президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Во вторник может быть официально объявлено о его отставке, ожидают источники «Ведомостей».

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