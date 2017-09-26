Путин наградил Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Во вторник источники «Ведомостей» ожидают объявления об отставке губернатора
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Близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» прогнозировали отставку Шанцева во время осенней волны отставок губернаторов
Сергей Поретр / Ведомости
Президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Во вторник может быть официально объявлено о его отставке, ожидают источники «Ведомостей».
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