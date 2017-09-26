Памятник Калашникову отполировали после удаления схемы немецкой винтовки

По словам Щербакова, памятник на данный момент «в своем финальном виде»
Евгений Разумный / Ведомости
В Москве с памятника Михаилу Калашникову была убрана схема немецкой штурмовой винтовки StG 44, разработанной в 1944 г. и стоявшей на вооружении вермахта. Автор монумента Салават Щербаков подтвердил информацию об этом. По его словам, схема была удалена, а поверхность под ней отполирована.
«Этого теперь там нет», - сказал он. На вопрос, появится ли на отполированном месте новая часть памятника, Щербаков ответил, что «в этом нет необходимости». «Есть разные взгляды. Например, в Росвооружении сказали, что и не надо было убирать», - сказал он. По его словам, на данный момент памятник «в своем финальном виде».
Фотограф «Ведомостей» во вторник, 26 сентября, отправился на Садовую-Триумфальную улицу, чтобы оценить финальный вид памятника. Схема немецкой винтовки действительно удалена, освободившееся место было заполировано. Посмотрите, как теперь выглядит памятник.
Евгений Разумный / Ведомости
Схема немецкой винтовки с памятника была удалена
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Евгений Разумный / Ведомости, Reuters
Снизу вверх: изначальный вид памятника, после удаления схемы немецкой винтовки и финальный вид
В пятницу, 22 сентября, руководитель департамента по информационной политике Российского военно-исторического общества Надежда Усманова рассказала, что специалисты мастерской Щербакова уже устранили ошибку на памятнике. По ее словам, схема немецкой винтовки была удалена. Она пообещала, что к понедельнику, 25 сентября, работы по замене чертежа будут закончены. «Финальные работы с нанесением корректного изображения будут закончены к понедельнику», - передает ее слова ТАСС.
Однако рабочие, спиливавшие схему, были задержаны и доставлены в отделение полиции, об этом РБК рассказывал сам Щербаков. Скульптор тогда пояснил, что «это рабочий момент» был. «Если кто-то красит забор, то его остановят и спросят, почему красят. Выход на любую работу в городе регламентирован», — объяснял он. По его словам, ошибку на памятнике планировали устранить в течение трех дней.
Позже министр культуры Владимир Мединский прокомментировал ситуацию со схемой немецкой винтовки. По его словам, авторов, возможно, «подвел интернет». «Видимо, вдохновившись идеей, загоревшись, Салават Александрович решил еще и схему туда поместить, может, кто-то из подмастерьев подвел его. Сложно предположить, что народный художник России разбирается в чертежах отдельных деталей. Как часто бывает, интернет подвел», - сказал министр в интервью телеканалу РБК.
Мединский также выразил надежду, что ошибка со схемой позволит развенчать миф о том, что «Калашников сплагиатил что-то у Шмайссера». «Теперь точно каждый знает, что даже на схеме АК и та самая немецкая штурмовая винтовка - это абсолютно разные типы стрелкового оружия», - говорил он. Ошибку на памятнике заметил первым военный историк Юрий Пашолок.
Чем еще украсил Москву автор памятника Калашникову
Максим Стулов / Ведомости
Скульптор Салават Щербаков, придумавший памятник оружейнику Михаилу Калашникову, автор более 40 монументальных композиций. На фото: Щербаков в своей мастерской на фоне фрагмента скандального изображения немецкой штурмовой винтовки – его разместили на памятнике Калашникову по ошибке
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Максим Стулов / Ведомости
Архитектурно-художественная мастерская Щербакова занимается разработкой архитектурных проектов, художественным проектированием, созданием монументальной скульптуры, ансамблей памятников, разработкой архитектурно-планировочных решений реконструкции городской среды, проектированием и созданием интерьеров. На фото: производство памятника Калашникову
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Евгений Разумный / Ведомости
Самая знаменитая работа Щербакова до появления монумента Калашникову – памятник святому князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. На фото: производство памятника в мастерской Щербакова
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Евгений Разумный / Ведомости
Изначально планировалось, что 25-метровый монумент весом 300 т и стоимостью 94 млн руб. появится на Воробьевых горах в честь 1000-летия со дня смерти князя. После протеста местных жителей и ряда экспертов было решено установить памятник в буферной зоне Московского Кремля на Боровицкой площади. На фото: производство памятника
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Сергей Портер / Ведомости
Высота скульптуры составляет 16 м, а постамента – около 2 м
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Сергей Гунеев / РИА Новости
Памятник князю Владимиру - не единственная работа Щербакова, установленная в непосредственной близости от Кремля. Еще один – памятник Александру I в Александровском саду, открыт и освящен 20 ноября 2014 г.
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Сергей Портер / Ведомости
Годом ранее там же, в Александровском саду, появился памятник патриарху Гермогену. Бронзовая скульптура напротив Средней Арсенальной башни Московского Кремля установлена по инициативе Русской православной церкви и патриарха Кирилла
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Татьяна Белова / Фотобанк Лори
Монумент «В борьбе против фашизма мы были вместе» на Поклонной горе, созданный совместно с А. Н. Ковальчуком, изображает водружение Знамени Победы над Рейхстагом
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Тара-Амингу
Еще одна работа Щербакова на Поклонной горе – памятник воинам стран - участниц антигитлеровской коалиции
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Сергей Соболев / Фотобанк Лори
Памятник спасателям МЧС установлен в сквере на Кременчугской улице, недалеко от Национального центра управления в кризисных ситуациях, в честь 20-летия организации
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Бронзовый памятник Петру Столыпину установлен 27 декабря 2012 г. у Белого дома на пересечении улиц Новый Арбат и Конюшковской к 150-летию со дня рождения Столыпина
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