Социальная политика

Памятник Калашникову отполировали после удаления схемы немецкой винтовки

Финальный вариант монумента сфотографировал корреспондент «Ведомостей»

В Москве с памятника Михаилу Калашникову была убрана схема немецкой штурмовой винтовки StG 44, разработанной в 1944 г. и стоявшей на вооружении вермахта. Автор монумента Салават Щербаков подтвердил информацию об этом. По его словам, схема была удалена, а поверхность под ней отполирована.

«Этого теперь там нет», - сказал он. На вопрос, появится ли на отполированном месте новая часть памятника, Щербаков ответил, что «в этом нет необходимости». «Есть разные взгляды. Например, в Росвооружении сказали, что и не надо было убирать», - сказал он. По его словам, на данный момент памятник «в своем финальном виде».

Фотограф «Ведомостей» во вторник, 26 сентября, отправился на Садовую-Триумфальную улицу, чтобы оценить финальный вид памятника. Схема немецкой винтовки действительно удалена, освободившееся место было заполировано. Посмотрите, как теперь выглядит памятник.

В пятницу, 22 сентября, руководитель департамента по информационной политике Российского военно-исторического общества Надежда Усманова рассказала, что специалисты мастерской Щербакова уже устранили ошибку на памятнике. По ее словам, схема немецкой винтовки была удалена. Она пообещала, что к понедельнику, 25 сентября, работы по замене чертежа будут закончены. «Финальные работы с нанесением корректного изображения будут закончены к понедельнику», - передает ее слова ТАСС.

Однако рабочие, спиливавшие схему, были задержаны и доставлены в отделение полиции, об этом РБК рассказывал сам Щербаков. Скульптор тогда пояснил, что «это рабочий момент» был. «Если кто-то красит забор, то его остановят и спросят, почему красят. Выход на любую работу в городе регламентирован», — объяснял он. По его словам, ошибку на памятнике планировали устранить в течение трех дней.

Позже министр культуры Владимир Мединский прокомментировал ситуацию со схемой немецкой винтовки. По его словам, авторов, возможно, «подвел интернет». «Видимо, вдохновившись идеей, загоревшись, Салават Александрович решил еще и схему туда поместить, может, кто-то из подмастерьев подвел его. Сложно предположить, что народный художник России разбирается в чертежах отдельных деталей. Как часто бывает, интернет подвел», - сказал министр в интервью телеканалу РБК.

Мединский также выразил надежду, что ошибка со схемой позволит развенчать миф о том, что «Калашников сплагиатил что-то у Шмайссера». «Теперь точно каждый знает, что даже на схеме АК и та самая немецкая штурмовая винтовка - это абсолютно разные типы стрелкового оружия», - говорил он. Ошибку на памятнике заметил первым военный историк Юрий Пашолок.

Чем еще украсил Москву автор памятника Калашникову

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