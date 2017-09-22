С памятника Калашникову спилили схему немецкой винтовки
Рабочих задержали и доставили в отделение полиции
Вечером в пятницу, 22 сентября руководитель департамента по информационной политике Российского военно-исторического общества Надежда Усманова рассказала, что специалисты мастерской Салавата Щербакова устранили ошибку на памятнике Михаилу Калашникову
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По словам Усмановой, снята часть плиты у подножия монумента - схема немецкой винтовки StG 44 конструктора Хуго Шмайссера
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К понедельнику работы по замене чертежа будут окончены
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Однако рабочих мастерской Щербакова, спиливавших схему немецкой винтовки, задержали и доставили в отделение полиции, об этом РБК рассказал сам Щербаков
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Салават Щербаков недоволен, что СМИ «допустили до этой работы», так как, по его мнению, «это внутренняя работа»
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«События нет на эту тему. Нужна защита государственных людей от прессы, потому что она врет. Хочу начать кампанию и пойти в Госдуму — пресса издевается над страной», — заявил скульптор
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О задержании рабочих полицией также сообщало РИА «Новости» со ссылкой на источник. Рабочих попросили в отделе полиции написать объяснительную по поводу работ, позже их отпустили
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