Социальная политика

С памятника Калашникову спилили схему немецкой винтовки

Рабочих задержали и доставили в отделение полиции
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