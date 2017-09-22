Как устраняли ошибку на памятнике Калашникову

К понедельнику работы по замене чертежа обещают закончить Mladen ANTONOV / AFP

Вечером в пятницу, 22 сентября, руководитель департамента по информационной политике Российского военно-исторического общества Надежда Усманова рассказала, что специалисты мастерской Салавата Щербакова устранили ошибку на памятнике Михаилу Калашникову. По ее словам, снята часть плиты у подножия монумента - схема немецкой винтовки StG 44 конструктора Хуго Шмайссера. К понедельнику работы по замене чертежа будут окончены.

«Ошибку в чертеже уже устранили. Финальные работы с нанесением корректного изображения будут закончены к понедельнику», - передает ее слова ТАСС. Как уточнила Усманова, демонтаж конструкций памятника не проводился.

«Пятый телеканал» опубликовал видео удаления схемы немецкой винтовки.

Однако рабочих мастерской Щербакова, спиливавших схему немецкой винтовки, задержали и доставили в отделение полиции, об этом РБК рассказал сам Щербаков. «Я могу о прессе книгу написать, насколько она высасывает из пальца. Они должны оформить документы, что работают, — это рабочий момент. Если кто-то красит забор, то его остановят и спросят, почему красят. Выход на любую работу в городе регламентирован», — пояснил скульптор.

Работы по замене части памятника будут длиться три дня. Щербаков недоволен, что СМИ «допустили до этой работы», так как, по его мнению, «это внутренняя работа». «События нет на эту тему. Нужна защита государственных людей от прессы, потому что она врет. Хочу начать кампанию и пойти в Госдуму — пресса издевается над страной», — заявил скульптор.

О задержании рабочих полицией также сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник. Рабочих попросили в отделе полиции написать объяснительную по поводу работ, позже их отпустили. «Рабочие доставлялись в полицию для дачи объяснений. В настоящее время они уже отпущены», — говорил источник.

Художника «подвел интернет»

В свою очередь министр культуры России Владимир Мединский предположил, что авторов памятника, возможно, «подвел интернет». Об этом он сказал в интервью телеканалу РБК. «Что касается большой стеллы, в проекте памятника не было вообще этой схемы. Видимо, вдохновившись идеей, загоревшись, Салават Александрович решил еще и схему туда поместить, может, кто-то из подмастерьев подвел его. Сложно предположить, что народный художник России разбирается в чертежах отдельных деталей. Как часто бывает, интернет подвел», - считает министр.

Мединский также рассказал, что конкурс на проект памятника был закрытым. По его словам, он не видел окончательный вариант скульптуры.

Теперь Мединский надеется на то, что ошибка со схемой позволит развенчать миф о том, что «Калашников сплагиатил что-то у Шмайссера». «В этом есть один большой плюс: теперь точно каждый знает, что даже на схеме АК и та самая немецкая штурмовая винтовка - это абсолютно разные типы стрелкового оружия», - сказал Мединский.

Ошибку на памятнике заметил первым военный историк Юрий Пашолок. Об этом он написал на странице в Facebook. Немецкая штурмовая винтовка StG 44 была разработана в 1944 г. и состояла на вооружении вермахта и СС.

С памятника Калашникову спилили схему немецкой винтовки