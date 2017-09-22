С памятника Калашникову уберут схему немецкой винтовки

Ошибка скульптора доказывает, что советский автомат не был заимствован у Шмайссера, считают в РВИО

На памятнике Калашникову оказался чертеж немецкой штурмовой винтовки StG 44 Дмитрий Новожилов / Ведомости

На торжественно открытом в Москве памятнике конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову обнаружен элемент с чертежом немецкой штурмовой винтовки StG 44, разработанной в 1944 г. и состоявшей на вооружении вермахта и СС. Как сообщает «Интерфакс», об этом в Facebook сообщил военный историк Юрий Пашолок. Он опубликовал на своей странице фотографию этой детали памятника и взрыв-схему StG 44. Автор памятника скульптор Салават Щербаков готов демонтировать этот элемент с барельефа, сообщил «Интерфаксу» исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов. РВИО было заказчиком памятника. Кононов добавил, что специалисты подтвердили, что действительно на памятнике изображена схема немецкой винтовки.

В АО «Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") заявили, что специалисты предприятия "не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов". Как сказала агентству представитель концерна София Иванова, эксперты готовы проконсультировать создателей памятника.

Скульптор Щербаков выразил готовность исправить ошибку, если она действительно подтвердится. Он объяснил агентству «Москва». что ему сложно общаться в социальных сетях, так как он «больше работает с глиной, чем с компьютером». «При этом кто-то говорит, что этого специалиста из соцсетей на самом деле не существует. Если же специалист есть и он прав, то мы будем очень благодарны и внесем те или иные исправления», - добавил он.

Схема немецкой штурмовой винтовки StG 44

«У нас изображено семь автоматов, восьмой автомат в руках у Михаила Калашникова. Кроме того, у нас изображены слесарные и чертежные инструменты. Если же ошибка будет, мы ее исправим. Сейчас самое главное - отделить происходящее от политической трескотни», - сказал Салават Щербаков.

РВИО благодарно историку, который заметил ошибочный чертеж, заявил руководитель организации. Он заверил, что скульптор уже прибыл на место и «демонтирует эту плиту, поскольку действительно, по мнению специалистов, это схема немецкого оружия». У РВИО было одно пожелание к оружию - автомат, который в руках у Калашникова, должен был представлять один из первых образцов, объяснил Кононов. «Все остальное, что касается барельефа и прочего, - это полет творческой фантазии скульптора, художника. К сожалению, вкралась эта ошибка», - отметил он.

Благодаря ошибке Щербакова «развенчан миф о том, что Калашников заимствовал какие-то идеи у своих иностранных коллег, в первую очередь у немецкого конструктора Шмайссера», считают в РВИО. «Благодаря сопоставлению схем все теперь видят и знают, что автомат Калашникова - это совершенно иное устройство», - заявил Кононов.

Памятник Калашникову торжественно открыли на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц 19 сентября. На церемонии министр культуры Владимир Мединский назвал Калашникова культурным брендом России. Также в церемонии участвовал руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов.

Монумент представляет собой скульптурную композицию. Одна ее часть - пятиметровая фигура конструктора с автоматом в руках, Калашников стоит на 4-метровом постаменте.

Памятник Калашникову