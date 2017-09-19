В Москве открыли памятник конструктору Калашникову
Министр культуры Владимир Мединский назвал автомат оружейника «культурным брендом» России
Памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову открылся в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская 19 сентября
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Проект архитектурно-художественного решения скульптуры подготовил народный художник России Салават Щербаков – автор памятника князю Владимиру, установленного у Кремля на Боровицкой площади
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Высота фигуры Калашникова - 5 м, высота постамента – 4 м
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На заднем фоне монумента расположена скульптурная композиция с фигурой Михаила Архангела. Скульптор сообщил, что попытался отразить в памятнике тему вечного противостояния добра и зла. Эта идея решена через образ Архистратига архангела Михаила - небесного покровителя Михаила Калашникова. День его памяти отмечается 19 сентября, к чему и был приурочен профессиональный праздник оружейников
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Дочь конструктора, президент Межрегионального общественного фонда имени Михаила Калашникова Елена
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Памятник установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке Московской городской думы и корпорации «Ростех»
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«Это очень необычный памятник. Калашников - это в какой-то степени Кулибин XX века, воплощение самых лучших черт русского человека…. Автомат Калашникова - настоящий, можно сказать, культурный бренд России», - заявил на открытии министр культуры Владимир Мединский (цитата по «Интерфаксу»)
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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сказал, что автомат Калашникова останется в истории как символ надежности, именно поэтому он стал самым массовым стрелковым оружием, которым вооружены сотни стран
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Скульпторы Зураб Церетели и Салават Щербаков (слева направо) во время открытия памятника
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На открытии был и протестующий, он уже выходил на одиночный пикет у памятника до его открытия
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Во время торжественной церемонии открытия памятника
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«Это наш долг – вечно помнить об этом легендарном человеке», – заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на церемонии открытия (цитата по «Интерфаксу»)
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