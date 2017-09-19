В Москве открыли памятник конструктору Калашникову

Максим Столов / Ведомости

На заднем фоне монумента расположена скульптурная композиция с фигурой Михаила Архангела. Скульптор сообщил, что попытался отразить в памятнике тему вечного противостояния добра и зла. Эта идея решена через образ Архистратига архангела Михаила - небесного покровителя Михаила Калашникова. День его памяти отмечается 19 сентября, к чему и был приурочен профессиональный праздник оружейников

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