Архитектура и дизайн

В Москве открыли памятник конструктору Калашникову

Министр культуры Владимир Мединский назвал автомат оружейника «культурным брендом» России
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alexxmac
08:58 19.09.2017
еще один истукан безобразный
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