План моментальной пропаганды

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Памятник Михаилу Калашникову, автомату и человеку, был открыт на московском Садовом кольце 19 сентября и вызвал резкую реакцию общественности, которую принято называть либеральной. Претензии этические (стоит ли ставить памятник оружию, из которого убито больше всего народу), эстетические (помпезный, архаичная скульптура) и исторические (насколько доказан героизм Калашникова как конструктора автомата). Вероятно, большинство претензий можно было бы снять, если бы процедура предусматривала широкое обсуждение. Но что уж теперь кулаками махать, реальность такова, что граждане регулярно ощущают себя как после драки.

Но любопытен выбор героев. Чего-то похожего на ленинский план монументальной пропаганды сейчас нет. Есть Российское военно-историческое общество (РВИО), по совместительству возглавляемое министром культуры: «по инициативе» РВИО установлен и Калашников, и Владимир, и еще ряд государственнических памятников (в том числе «Аллея правителей» на территории Музея военной формы одежды). За каждым памятником стоит какой-то крупный спонсор (в случае Калашникова – «Ростех»). То есть мы имеем дело как бы с низовой инициативой, которая даже в каких-то случаях может быть отвергнута (памятная доска Карлу Маннергейму в Петербурге до и после перехода Сергея Иванова из администрации президента «на природу»).

Поскольку историческая легитимация правящего режима сейчас главная политическая тема, в нее хотят встроиться все экономические агенты, претендующие на административный ресурс. Громко этот процесс можно было бы назвать построением нации. Наверное, нация у нас действительно остается непостроенной. Но вопроса, как строить нацию в XXI в., власть себе не задает, а окружающие наперебой воспроизводят практики веков XVII–XIX. Мозаика срочно мифологизируемых героев и событий зависит от уровня образования и смелости людей, продающих государству свои исторические проекты. Сюда можно отнести все активности по поводу единого учебника истории, придумывания национальной идентичности (работает рабочая группа), ревизии роли Сталина или Ивана Грозного и даже «матильдобесие».

В начале сентября начали открываться в регионах мультимедийные комплексы «Россия – моя история» (копии московского на ВДНХ), где основной спонсор – «Газпром», а главный идеолог ­– епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). Таких парков по стране должно открыться до конца года 17. Вот как писал о новом парке ресурс «Ставрополь сегодня»: «Да, эти комплексы – центры пропаганды <...> Изначальная идеологическая установка предполагает восприятие всей нашей истории как великого пути восхождения, и в каждом периоде авторы делают акцент на достижениях, а не провалах. Трагические моменты упоминаются, но предельно лаконично, как дань правде, но не более того».

Владимир Мединский – бывший пиарщик, и, когда на открытии памятника Калашникову он называет автомат «культурным брендом» России, он делает это профессионально. Известно, что в процессе строительства нации история мифологизируется и даже фальсифицируется. Нынешний российский процесс представляет собой относительно свободное продвижение таких «культурных брендов», которые должны в итоге занять свое место в общей линейке (как бы они ни противоречили друг другу). Вероятно, тогда сегодняшние протесты историков будут просто забыты, а нация будет жить в счастливом неведении.

Надо только интернет закрыть, чтобы как в XVII в. было.