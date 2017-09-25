Чем еще украсил Москву автор памятника Калашникову
Памятники и монументы Салавата Щербакова
Скульптор Салават Щербаков, придумавший памятник оружейнику Михаилу Калашникову, автор более 40 монументальных композиций. На фото: Щербаков в своей мастерской на фоне фрагмента скандального изображения немецкой штурмовой винтовки – его разместили на памятнике Калашникову по ошибке
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Архитектурно-художественная мастерская Щербакова занимается разработкой архитектурных проектов, художественным проектированием, созданием монументальной скульптуры, ансамблей памятников, разработкой архитектурно-планировочных решений реконструкции городской среды, проектированием и созданием интерьеров. На фото: производство памятника Калашникову
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Самая знаменитая работа Щербакова до появления монумента Калашникову – памятник святому князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. На фото: производство памятника в мастерской Щербакова
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Изначально планировалось, что 25-метровый монумент весом 300 т и стоимостью 94 млн руб. появится на Воробьевых горах в честь 1000-летия со дня смерти князя. После протеста местных жителей и ряда экспертов было решено установить памятник в буферной зоне Московского Кремля на Боровицкой площади. На фото: производство памятника
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Высота скульптуры составляет 16 м, а постамента – около 2 м
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Памятник князю Владимиру - не единственная работа Щербакова, установленная в непосредственной близости от Кремля. Еще один – памятник Александру I в Александровском саду, открыт и освящен 20 ноября 2014 г.
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Годом ранее там же, в Александровском саду, появился памятник патриарху Гермогену. Бронзовая скульптура напротив Средней Арсенальной башни Московского Кремля установлена по инициативе Русской православной церкви и патриарха Кирилла
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Монумент «В борьбе против фашизма мы были вместе» на Поклонной горе, созданный совместно с А. Н. Ковальчуком, изображает водружение Знамени Победы над Рейхстагом
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Еще одна работа Щербакова на Поклонной горе – памятник воинам стран - участниц антигитлеровской коалиции
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Памятник спасателям МЧС установлен в сквере на Кременчугской улице, недалеко от Национального центра управления в кризисных ситуациях, в честь 20-летия организации
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Бронзовый памятник Петру Столыпину установлен 27 декабря 2012 г. у Белого Дома на пересечении улиц Новый Арбат и Конюшковской к 150-летию со дня рождения Столыпина
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Открытие памятника российскому ученому и изобретателю Владимиру Шухову на Сретенском бульваре в 2008 г.
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Мастерская Салавата Щербакова
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Мастерская Салавата Щербакова
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Мастерская Салавата Щербакова
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Мастерская Салавата Щербакова
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Мастерская Салавата Щербакова
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Мастерская Салавата Щербакова
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