Демократия
Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Монетизация политики

Телеграм-каналы стали новым рынком политической рекламы

Ее размещение зачастую стоит дороже, чем в крупных социальных сетях

По данным компании «Медиалогия», самыми популярными общественно-политическими телеграм-каналами по итогам августа 2017 г. стали анонимный «Сталингулаг» (среднее количество просмотров одного поста – 156 600), канал блогера Ильи Варламова (63 500) и анонимный «Незыгарь» (50 200), больше 10 000 просмотров в среднем имели еще шесть каналов. Как отмечают эксперты «Медиалогии», специализированные каналы активно набирают аудиторию, одна из новых «звезд» – канал главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, который за два месяца вошел в тренд (сейчас у него около 30 000 подписчиков).

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