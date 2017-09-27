Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Монетизация политики
Телеграм-каналы стали новым рынком политической рекламы
Ее размещение зачастую стоит дороже, чем в крупных социальных сетях
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Бюджеты политических телеграм-каналов растут быстрыми темпами
Александра Аникина / Ведомости
По данным компании «Медиалогия», самыми популярными общественно-политическими телеграм-каналами по итогам августа 2017 г. стали анонимный «Сталингулаг» (среднее количество просмотров одного поста – 156 600), канал блогера Ильи Варламова (63 500) и анонимный «Незыгарь» (50 200), больше 10 000 просмотров в среднем имели еще шесть каналов. Как отмечают эксперты «Медиалогии», специализированные каналы активно набирают аудиторию, одна из новых «звезд» – канал главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, который за два месяца вошел в тренд (сейчас у него около 30 000 подписчиков).
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