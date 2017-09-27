ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова Kavkazcenter / AP

ФСБ России подтвердила обнаружение места захоронения главаря северокавказского бандитского подполья Доку Умарова, о ликвидации которого официально заявляли еще в апреле 2014 г. Место захоронения находится в горно-лесистой местности Ингушетии.

«В горно-лесистой местности Республики Ингушетия обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 г.», — уточнили в ФСБ. Как отметили в службе, оперативно-поисковые мероприятия проходили на протяжении долгого времени.

В ФСБ также отметили, что Умаров был главарем международной террористической организации «Имарат Кавказ», деятельность которой запрещена в России с февраля 2010 г. Он контактировал с эмиссарами таких международных террористических группировок, как «Аль-Каида» и «Исламское государство» (их деятельность запрещена в России).

Как подчеркнули в ФСБ, Умаров вместе с убитым в 2006 г. Шамилем Басаевым был непосредственным организатором нападения на Дагестан в 1999 г. Под его руководством была совершена серия терактов на территории России на объектах транспортной инфраструктуры и в общественных местах с 2003 по 2013 гг.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обнаружение останков Умарова. «Международным террористам был сломан хребет. Уверен, что международный терроризм никогда не поднимет голову в нашей республике, в нашем регионе», - написал он в Telegram.

«Уничтожение "террориста номер один" говорит о том, что бандитов, где бы они ни скрывались, настигнет справедливое возмездие. Достойный вклад в ликвидацию Умарова внесли и наши подразделения», - добавил он.

25 сентября в СМИ появилась информация об обнаружении на территории Ингушетии предположительно останков Умарова. В частности, РБК и телеканал РЕН ТВ сообщали со ссылкой на источники, что место захоронения было обнаружено 22 сентября в Сунженском районе Ингушетии. «Место захоронения указал один из боевиков, который вернулся из Сирии. Его задержали за участие в военных действиях», — рассказал источник, отметив, что останки боевика были завернуты в плащ-палатку. На месте захоронения также были найдены останки еще четырех человек.

Источники «Интерфакса» и «РИА Новости» в силовых структурах региона не смогли в понедельник, 25 сентября, подтвердить эту информацию. В свою очередь РЕН ТВ сообщал, что найденные фрагменты тел доставлены в Москву для проведения судебно-медицинских экспертиз.

О ликвидации Умарова официально ФСБ заявляло в апреле 2014 г. Однако тело его тогда обнаружено не было.

В январе 2014 г. Кадыров заявлял, что Умарова нет в живых. «Мы давно были на 99% уверены, что Умаров был уничтожен во время одной из операций. Сейчас есть доказательства, что его нет в живых», - отмечал он. «Самого трупа пока не нашли, мы его ищем», - говорил Кадыров.