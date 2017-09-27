В России заочно арестован обвиняемый в отмывании $4 млрд на биткойнах россиянин

Александру Виннику грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет колонии за мошенничество

Винник обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ Alexandros Avramidis / Reuters

Останкинский суд Москвы в среду заочно арестовал гражданина России Александра Винника по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщет «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя инстанции.

Собеседник агентства отметила, что мера пресечения в виде заключения под стражу заочно была избрана по ходатайству следователя Останкинским судом 11 августа. Это решение уже было обжаловано защитой Винника в Мосгорсуде. 21 августа инстанция признала решение Останкинского суда законным и обоснованным.

Винник обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет колонии.

19 сентября стало известно, что Россия попросила Грецию выдать ей Александра Винника. В настоящий момент 38-летний россиянин, который подозревается в США в отмывании $4 млрд на биткойнах, находится в тюрьме в Салониках.

Требование об экстрадиции Винника также направляли в Грецию американские власти. Совет судей в Салониках планирует рассмотреть запрос властей США 29 сентября.

Американские следователи считают, что россиянин являлся руководителем преступной группировки, которая управляла «одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершались киберпреступления». По их версии, с момента создания этого сайта в 2011 г. Винником было отмыто не менее $4 млрд.

В США утверждают, что Винник использовал площадку, носившую название BTC-e. Однако сама биржа в конце июля заявила, что он не имеет никакого отношения к управлению площадкой. Кроме того, россиянина обвиняют в участии во взломе биржи Mt. Gox, который привел к ее закрытию. В 2014 г. хакеры похитили с биржи 850 000 биткойнов (около $500 млн).