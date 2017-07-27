В США россиянина обвинили в отмывании денег через операции с биткоинами

Присяжные признали 38-летнего россиянина Александра Винника виновным в отмывании средств через операции с криптовалютой, говорится в сообщении прокуратуры Северного округа штата Калифорния. По версии следствия, Винник использовал для махинаций биржу BTC-e.

Россиянин также обвиняется в отмывании денег, полученных в результате хакерской атаки и банкротства японской биржи криптовалют Mt. Gox. В 2014 г. хакеры похитили с биржи 850 000 биткоинов (около $500 млн). Из них около 306 000 биткоинов были выведены в связанные с BTC-е электронные кошельки.

Виннику грозит от 5 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $500 000.