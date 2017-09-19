Россия попросила выдать ей обвиняемого в отмывании $4 млрд на биткойнах

Александр Винник находится в тюрьме в Греции, где он был арестован 25 июля 2017 г. Giannis Papanikos / AP

Россия попросила Грецию выдать ей россиянина Александра Винника, который подозревается в США в отмывании $4 млрд на биткойнах. Об этом сообщил во вторник его адвокат Ксантиппи Мойсиду, передает агентство Associated Press.

В настоящий момент 38-летний россиянин находится в тюрьме в Греции, где он был арестован 25 июля 2017 г. в одной из гостиниц на полуострове Халкидики.

Защитник Винника уточнил, что его клиент, после того как ему сообщили, что Россия направила запрос о его выдаче, изъявил желание вернуться на родину. Российские власти возбудили в отношении Винника отдельное дело о мошенничестве.

Дата слушаний по запросу об экстрадиции со стороны России пока не назначена, отметил адвокат.

Генеральный консул России в Греции Александр Щербаков рассказал «Интерфаксу», что российские дипломаты тем временем постоянно навещают Винника в тюрьме. «Каких-либо жалоб у него нет на содержание. Греческие власти тоже ведут себя в соответствии с собственными нормами и правилами, здесь нет каких-то нарушений в том, что касается процедуры его содержания», - сказал Щербаков.

Требование об экстрадиции Винника ранее направили американские власти. Во вторник стало известно, что совет судей в Салониках рассмотрит запрос властей США 29 сентября. По словам Мойсиду, из Штатов уже поступили все документы, необходимые для проведения слушаний.

Как утверждают американские следователи, Винник был руководителем преступной группировки, которая управляла «одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершались киберпреступления». По их версии, с момента создания этого сайта в 2011 г. Винником было отмыто не менее $4 млрд.

По сведениям американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e. Однако сама биржа в конце июля объявила, что Винник не имеет никакого отношения к управлению площадкой.

Россиянина также обвиняют в участии во взломе биржи Mt. Gox, который привел к ее закрытию. В 2014 г. хакеры похитили с биржи 850 000 биткойнов (около $500 млн).

Виннику грозит от 5 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $500 000.