В Барселоне перекрыты центральные улицы, не работают школы и общественный транспорт

В Каталонии объявлена всеобщая забастовка Emilio Morenatti / AP

В Каталонии во вторник, 3 октября, началась всеобщая забастовка. Местная газета El País пишет, что в центре города перекрыты 52 улицы, не работают популярные у туристов музеи. Сложно вызвать в аэропорт такси. В Барселоне практически не работает общественный транспорт, днем в метро почти не ходят поезда.

Местные националистические организации призывают проводить акции протеста против жестоких действий правоохранительных органов Испании в день проведения референдума о независимости. На одном из многочисленных митингов в центре Барселоны собрались тысячи студентов. Полиция Каталонии просит граждан соблюдать правила безопасности и избегать провокационных действий.

Представитель Единого оператора аэропортов Испании AENA рассказал «РИА Новости», что по состоянию на утро вторника аэропорты Каталонии работают в штатном режиме, все рейсы отправляются по расписанию. «Практически все сервисы вызова такси присоединились к забастовке. Вызвать такси из отеля невозможно», — рассказал агентству представитель одного из отелей, расположенных в центре города.

Как сообщает Reuters, в Каталонии заблокировано движение приблизительно по 50 автомобильным трассам. В центре Барселоны, как и на окраинах, наблюдаются многокилометровые пробки. El Pais пишет о том, что в Каталонии не работают школы и прочие учебные заведения. Около 75% врачей не вышли во вторник на работу, заявил министр труда Долорс Басса.

Зампредседателя правительства Испании Сорайя Сайнс де Сантамария заявила на пресс-конференции о том, что не менее 400 сотрудников правоохранительных органов обратились за медицинской помощью после акций протестов в день проведения референдума о независимости Каталонии. «Мы должны защищать права и свободы всех испанцев», — заявила она. «Каталонцы <...> вынуждены принимать определенные решения против их воли, и все это по вине властей Каталонии», — подчеркнула Сантамария. По данным МВД Испании, 431 сотрудник полиции и гражданской гвардии получил ранения.

Число пострадавших в воскресенье среди гражданских лиц составляет не менее 890 человек, сообщает AP со ссылкой на данные департамента здравоохранения Каталонии. Как отмечает AP, в Барселоне несколько тысяч демонстрантов собрались у главного здания Национальной полиции Испании. Они называют полицейских «оккупационной силой» и требуют от них покинуть регион.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум о независимости. Власти Испании считают его проведение незаконным. За отделение Каталонии проголосовали 90% пришедших на избирательные участки. Всего в голосовании приняли участие 2,26 млн человек - около 42% населения Каталонии.

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