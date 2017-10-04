Навальный хочет провести несанкционированные акции в день рождения Путина

Оппозиционер Алексей Навальный призвал выйти на несанкционированную акцию 7 октября на Тверской улице в Москве. Об этом он написал на своем сайте. Власти города митинг не согласовали, но политик считает такое решение незаконным.

Ранее «Интерфаксу» в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы ответили, что власти рассматривают на предмет согласования ряд заявок на массовые акции, запланированные соратниками Навального на 7, 8 октября.

«Мы подали заявку на митинг на Пушкинской площади, уже получен абсолютно незаконный отказ без предоставления альтернативной площадки», - написано на сайте Навального. Поэтому он считает, что в соответствии с постановлением Конституционного суда мероприятие «полностью легальное».

Сам Навальный сейчас отбывает 20 суток административного ареста, поэтому участие в акции не примет. Административный арест был наложен на него 2 октября после призывов выйти на несогласованный митинг в Нижнем Новгороде, который политик также счел согласованным.

Оппозиционер планировал 7 октября приехать на встречу с избирателями в рамках своего «предвыборного тура» в Санкт-Петербург. Администрация города отказалась согласовывать мероприятие, поэтому Навальный призвал всех выходить на несогласованный митинг на Марсово поле. Штабы Навального, которые открыты в 80 городах, 7 октября организуют пикеты.

«Ведомостям» в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы сказали, что подготовят ответ позже. Руководитель департамента Владимир Черников не брал трубку.

Телефон оперативного дежурного пресс-службы ГУ МВД по Москве не отвечал, а сотрудник пресс-службы предложил дождаться заявления столичной полиции (аналогичные заявления были перед предыдущими акциями сторонников Навального), но не смог уточнить, последует ли оно.

«Интерфаксу» в департаменте уточняли, что по некоторым площадкам акции не были согласованы из-за слишком большой (15 000 человек) заявленной численности участников. Он отметил, что речь идет о площади Революции (6 октября), Пушкинской площади и проспекте Академика Сахарова (7 октября), а также площади «Яузских ворот» у памятника «Пограничникам Отечества» и площади Тверской заставы у памятника Максиму Горькому (8 октября). Еще ряд поступивших заявлений находятся на рассмотрении, добавили в пресс-службе.

Навальный с соратниками организовали в городах России антикоррупционные акции 26 марта и 12 июня. 26 марта акции против коррупции состоялись в 84 городах. Поводом к ним стал фильм ФБК «Он вам не Димон», который рассказывает, что премьер-министр владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».

12 июня антикоррупционные митинги прошли уже в 145 городах. Часть из них были согласованы, а часть нет, и, по словам организаторов, проходили в форме народных гуляний. 11 июня поздно вечером политик через интернет призвал соратников выходить на Тверскую улицу 12 июня, объяснив, что в согласованном месте провести акцию против коррупции не удастся, так как поставщики звукоусилительной аппаратуры отказываются сотрудничать из-за давления власти. 13 июня Симоновский суд Москвы арестовал его на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. 16 июня Мосгорсуд сократил арест до 25 суток.