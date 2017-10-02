Навального арестовали на 20 суток

Навальный был задержан в пятницу в Москве, когда собирался ехать на встречу с избирателями в Нижний Новгород, и весь день провел в отделении полиции Александра Зотова для Ведомостей

Симоновский райсуд Москвы сегодня отправил оппозиционера Алексея Навального под административный арест на 20 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Ранее протоколы за нарушение правил публичных мероприятий уже составлялись на Навального после несанкционированных акций 26 марта, 12 июня и «агитационного субботника» 8–9 июля.

«Вину Навального суд считает доказанной» - сколько раз я слышал эту фразу», - прокомментировал вердикт суда сам политик. По его мнению, это «небольшой подарок» к юбилею президенту Путину, связанный с успехом кампании Навального в регионах. Арест означает, что оппозиционер не попадает на несогласованную встречу с петербуржцами на Марсовом поле 7 октября, приуроченную к 65-летию президента.

«20 суток. Ну скоро и мне что-то такое оформят. Как они испугались», - написал в Twitter руководитель федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков.

В ходе суда адвокат Навального Ольга Михайлова просила приобщить ходатайство о признании незаконными действий полиции, поскольку доставление в полицию может производиться только при невозможности составления протокола на месте, а административное задержание может быть применено только в исключительных случаях, сообщает «Медиазона» слова Михайловой. По ее словам, протокол Навальному предъявили только около 21.00, то есть через 11 часов после доставления в полицию, при том что срок административного задержания не должен быть больше трех часов. По мнению Михайловой, доставление Навального в полицию было незаконным, а сотрудники полиции нарушили закон.

Навальный на заседании суда заявил, что в ходе своего предвыборного тура проводит встречи с избирателями. В Нижнем Новгороде они подали заявку, однако администрация города предложила другие места. Представители Навального согласились на одно из мест, но позже администрация заявила, что отозвала свое согласование, поскольку это место уже занято другим мероприятием. «Единственная причина, по которой я находился в ОВД "Даниловский", — наши встречи в регионах привлекают большое число людей, больше, чем мы рассчитывали. Видимо, это вызывает недовольство со стороны власти, со стороны Кремля», - заявил Навальный (цитата по «Медиазоне»).

Навальный был задержан в пятницу в Москве, когда собирался ехать на встречу с избирателями в Нижний Новгород, и весь день провел в отделении полиции. Приехавший в Нижний Новгород руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков был задержан сразу после того, как подал заявление по ст. 149 УК (воспрепятствование проведению митинга). Администрация Нижнего Новгорода считала пятничный митинг несогласованным: организаторам якобы хотели сообщить о невозможности проведения акции в выбранном месте и предложить другое, но те не пришли за ответом.

За неоднократное нарушение порядка организации публичных мероприятий в 2014 г. было введено уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет (ст. 212.1 УК). Неоднократным нарушение признается, если человек привлекался по ст. 20.2 КоАП более двух раз в течение 180 дней. По словам Жданова, Конституционный суд в постановлении по делу Ильдара Дадина, осужденного по ст. 212.1 УК, четко разъяснил, что к лишению свободы можно приговаривать только в случае, если нарушение повлекло утрату мероприятием мирного характера или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу. «Часть 8 ст. 20.2 КоАП таких последствий не предусматривает, поэтому никаких оснований для заведения уголовного дела нет», – уверен адвокат.