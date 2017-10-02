Суд удовлетворил иск предпринимателя Михайлова к Навальному

Люблинский суд Москвы обязал политика Алексея Навального удалить с сайта информацию, которую оспаривал бизнесмен Сергей Михайлов, и опубликовать опровержение. Как сообщает ТАСС, суд удовлетворил гражданский иск предпринимателя о защите чести и достоинства. Ответчика суд обязал оплатить судебные и нотариальные расходы истца в размере 16 900 руб.

Претензии Михайлова касались сообщения Навального о часах, которые ему якобы подарил президент Владимир Путин, отмечает ТАСС. Это сообщение от 7 августа под заголовком «Все-таки дарил Путин часы Михайлову, главе солнцевской ОПГ». Тогда Навальный опубликовал распоряжение президента Путина о награждении именными часами «Президент» Михайлова как председателя попечительского совета благотворительного фонд «Участие». Этот документ адвокат Михайлова принесла в суд, который рассматривал еще один иск бизнесмена к Навальному, касающийся уже фильма о генпрокуроре Юрии Чайке. Предприниматель требовал опровергнуть слова из фильма «Чайка», где его назвали «криминальным авторитетом» и лидером солнцевской ОПГ. Тот иск суд отклонил.

31 августа 2017 г. Михайлов на пресс-конференции подтвердил, что получил часы в награду от Путина. Как цитировал его РБК, награду он получил за «шефскую помощь, оказываемую ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Героев России».