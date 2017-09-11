Защита бизнесмена Михайлова обжаловала решение суда, отклонившего иск к Навальному

Представитель бизнесмена Сергея Михайлова обжаловал отказ в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией.

«Мы подали жалобу на решение Люблинского суда», - сообщила в понедельник «Интерфаксу» представитель Михайлова Марина Каудельная.

По ее словам, дата рассмотрения апелляционной жалобы не назначена.

7 августа Люблинский суд Москвы отказался удовлетворить иск Михайлова к Навальному и ФБК. Согласно иску, на интернет-сайте ответчика - Алексея Навального и некоммерческой организации ФБК - был опубликован материал под названием «Чайка», где утверждается, что Михайлов является руководителем организованной преступной группировки.