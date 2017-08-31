Бизнесмен Михайлов рассказал о подаренных Путиным часах

Бизнесмен Сергей Михайлов заявил, что подаренными Владимиром Путиным часами он не пользуется, а устройство «лежит как память». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял Радио «Свобода», что Михайлова часами не награждали, хотя на сайте самого бизнесмена опубликована фотография часов и специального сертификата о награждении с подписью Путина.

Михайлов вновь подтвердил, что является обладателем часов «Президент», сегодня на пресс-конференции в Москве, которую бизнесмен решил провести в связи со своими претензиями к оппозиционеру Алексею Навальному. Основатель ФБК называл Михайлова «лидером Солнцевской ОПГ» и «криминальным авторитетом».

Комментируя заявление Пескова, бизнесмен допустил, что пресс-секретарь президента мог просто не знать о его награждении. «Второе — даже если он [Дмитрий Песков] это сказал, то секретарь президента не обязан знать обо всех наградах президента», — заметил также Михайлов. «Наград президента по России, понимаете, сколько, он же [Песков] человек, не может объять необъятное», — приводит РБК слова Михайлова.

На пресс-конференции Михайлов заявил, что солнцевской преступной группировки не существует. «Фактически ее [ОПГ] не существует, де-факто ее нет. В 90-х годах кто-то отстаивал свой бизнес, но всегда придерживались закона. Ведь в Библии сказано, по делам их узнаете их», — сказал он.

«Она вообще должна официально где-то быть зарегистрирована, там какие-то люди должны проходить по ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК России», — цитирует РБК бизнесмена.

В июне стало известно, что Михайлов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Навальному и ФБК. Он просит опровергнуть сведения из фильма «Чайка», где его называют криминальным авторитетом, взыскать с каждого из ответчиков по 250 000 руб. и оплатить все судебные издержки.

В августе представитель бизнесмена предоставил суду копию распоряжения президента о награждении Михайлова, сообщал Навальный.