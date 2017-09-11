Бизнесмен Михайлов подал новый иск к Навальному и ФБК о защите чести

Предприниматель Сергей Михайлов подал новый иск к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за статьи об именных часах, подаренных президентом России Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.

По ее словам, в иске, который подал в суд Михайлов, предприниматель просит признать не соответствующей действительности информацию, размещенную 8 августа на сайте navalny.com. В этот день на сайте появился материал под заголовком «Всё-таки дарил Путин часы С.Михайлову, главе Солнцевской ОПГ». Бизнесмен просит суд обязать «ответчиков удалить ее в течение 7 дней с сайта», уточнила Морозова.

В поданном иске о защите чести, достоинства и деловой репутации не заявлено финансовых претензий за исключением требования взыскать с ответчика 300 руб. судебных расходов и 16 300 руб. нотариальных издержек.

7 августа Люблинский суд Москвы отказался удовлетворить другой иск Михайлова к Навальному и ФБК из-за фильма «Чайка», где утверждалось, что бизнесмен является руководителем ОПГ. Защита бизнесмена обжаловала это решение в Мосгорсуде.