Единороссы определили нового руководителя фракции в Госдуме

Кто станет секретарем генсовета «Единой России», пока не решено

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Думскую фракцию «Единой России» может возглавить Сергей Неверов Максим Стулов / Ведомости

Фракцию «Единой России» в Госдуме возглавит секретарь генсовета партии Сергей Неверов, сообщили источники «Ведомостей» в «Единой России». Его кандидатуру источники «Ведомостей» упоминали и ранее, также они называли первого зампредседателя фракции Андрея Исаева.

4 октября кандидатура Неверова обсуждалась на совещании спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя партии Дмитрия Медведва, рассказали собеседники в нижней палате. Сам Неверов призвал дождаться конца региональной недели, консультаций с председателем партии и выборов внутри фракции.