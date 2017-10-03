На пост председателя фракции «Единой России» претендуют два партийных старожила

По их словам, вопрос с руководителем фракции еще не решен и будет обсуждаться с председателем партии и президентом. Кандидатуры - первый замруководителя фракции Андрей Исаев или секретарь генерального совета партии Сергей Неверов, предполагают собеседники «Ведомостей».
По словам собеседника в администрации президента, решение будет оглашено на ближайшем партийном мероприятии. На 19 октября у единороссов назначено заседание по программной комиссии партии. Исаев отказался от комментариев. Неверов на все вопросы о кандидатурах ответил, что пока комментировать преждевременно: должны пройти консультации с президентом Владимиром Путиным и председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым.
Баланс сил
Кандидат на пост главы фракции, вероятнее всего, будет определен консенсусным решением председателя партии, ее руководства, то есть бюро высшего совета и президиума генерального совета, при участии администрации президента, считает политолог, член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов.
С одной стороны, администрации президента могло бы быть интересно размыть позиции спикера и перехватить контроль за фракцией, но это потребует больших усилий на политическую поддержку, формирование повестки, помощь в возникающих конфликтах, говорит политолог Михаил Виноградов. Поэтому возможно и сохранение нынешнего баланса, предполагает он.
Сегодня президент Путин принял отставку по собственному желанию главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил врио главы региона вице-спикера Госдумы Владимира Васильева. На встрече с Васильевым Путин охарактеризовал его как «политического тяжеловеса», политика федерального уровня. Президент попросил его исполнять обязанности руководителя республики до сентября 2018 г.
Васильев, возглавивший фракцию «Единой России» в 2012 г., - выходец из МВД. В 1997–1998 гг. он занимал пост первого замминистра в звании генерал-полковника. В 1999 г., когда в Кремль пришел Путин, он стал замсекретаря Совета безопасности, а его сослуживец по КГБ Сергей Иванов возглавил этот орган; покинул он этот пост тоже вместе с Ивановым. С 2003 г. Васильев – депутат Госдумы, с 2004 по 2011 г. – председатель комитета по безопасности. Уроженец Подмосковья Васильев станет первым главой Дагестана не из региона за всю постсоветскую историю.
Абдулатипов руководил Дагестаном с сентября 2013 г., до того несколько месяцев исполнял обязанности главы республики. Досрочную отставку Абдулатипов сам анонсировал на минувшей неделе, а до этого о такой возможности говорил близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Основной причиной отставки Абдулатипова источник назвал его возраст: Кремль будет инициировать отставки возрастных губернаторов, а также тех, кто не способен уладить внутриэлитные конфликты в своих регионах перед президентскими выборами в марте 2018 г.
Заменимые губернаторы
Станислав Красильников / ТАСС
Президент Владимир Путин 7 февраля принял досрочную отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. Ранее источники «Ведомостей» назвали имя Наговицына в числе семи губернаторов, об отставке которых может быть объявлено в ближайшее время
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Максим Стулов / Ведомости
Врио руководителя Бурятии назначен бывший замминистра транспорта Алексей Цыденов. Цыденов – ближайший соратник министра транспорта Максима Соколова, говорит собеседник "Ведомостей" в транспортной отрасли. Он родом из Читинской области
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Валерий Шарифулин / ТАСС
6 февраля пресс-служба Кремля обнародовала указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края Виктора Басаргина, который подал заявление по собственному желанию
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Сергей Портер / Ведомости
Врио губернатора Пермского края стал чиновник мэрии Москвы Максим Решетников. Решетников родился в Перми и начал там свою карьеру
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Дмитрий Астахов / ТАСС
Губернатор Новгородской области Сергей Митин (слева) объявил о досрочной отставке 13 февраля
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Донат Сорокин/ТАСС
В этот же день Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Новгородской области бывшего гендиректора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина
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Денис Гришкин / Ведомости
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил об уходе со своего поста 14 февраля
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Пресс-служба президента России /
Путин принял отставку Ковалева и назначил врио губернатора Рязанской области депутата Госдумы Николая Любимова. Единоросс Любимов родом из соседней Калуги, был главой города, председателем местного заксобрания и заместителем губернатора области. В Госдуме седьмого созыва входил в комитет по бюджету и налогам
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Игорь Подгорный / РИА Новости
Помимо перечисленных губернаторов среди тех, кто уйдет в отставку, источники «Ведомостей» назвали Александра Худилайнена (Карелия). 15 февраля он досрочно сложил полномочия и заявил, что не планирует идти на выборы
9/24
Сергей Гунеев / РИА Новости
Временно исполняющим обязанности губернатора Карелии назначен директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, сообщил сайт Кремля
10/24
Екатерина Штукина / РИА Новости
Леонид Маркелов, 16 лет возглавлявший Марийскую республику, подал в отставку по собственному желанию 6 апреля. Спустя неделю его задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашевская» более 235 млн руб. за покровительство и содействие в получении господдержки. Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Марий Эл Маркелова до 12 июня. В суде Маркелов отверг обвинение в получении взятки. По его словам, после ухода с должности губернатора он собирался продолжить политическую деятельность
11/24
Пресс-служба Президента России
Врио Марий Эл Путин назначил председателя Арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева. Евстифеев работал в полпредстве Приволжского федерального округа с июня 2000 г. по январь 2002 г., когда полпредом был нынешний первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, а с конца 2003 г. делал карьеру в судебной системе
12/24
Донат Сорокин / ТАСС
Под пристальным вниманием находится также Евгений Куйвашев (Свердловская область), сообщали источники «Ведомостей». 17 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области и назначил его же временно исполняющим обязанности главы региона. Никто из губернаторов, ушедших в отставку ранее, не был назначен врио губернатора
13/24
Юрий Стрелец / РИА Новости
Новую серию отставок Путин открыл 25 сентября, когда утвердил уход губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Он получил пост спецпредставителя по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов
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PhotoXPress
Врио губернатора Самарской области до осенних выборов 2018 г. назначен делегированный Меркушкиным в Совет Федерации бывший мэр Самары Дмитрий Азаров. Азаров не может быть отнесен к классическим «молодым технократам», как принято позиционировать врио, назначенных в начале года: он работал мэром Самары и два года был в оппозиции Меркушкину, напоминает политолог Михаил Виноградов
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Григорий Соколов / РИА Новости
26 сентября президент принял досрочную отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. В отличие от Меркушкина, Шанцев не получил нового назначения. Причины отставки Шанцева – возраст (70 лет) и отсутствие влиятельных заступников на федеральном уровне, объясняет близкий к Кремлю человек. Прежде Шанцева поддерживал бывший глава администрации президента Сергей Иванов, но теперь такого ресурса у него не оказалось, говорит собеседник «Ведомостей»
16/24
Максим Стулов / Ведомости
Врио губернатора Нижегородской области до новых выборов назначен первый замминистра промышленности Глеб Никитин. Никитин и сенатор Дмитрий Азаров близки к госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, отмечает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». В Минпромторге, где Никитин работал с 2012 г., велико влияние Чемезова, поясняет он
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Илья Копыл
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке 27 сентября. Он сообщил об этом на встрече с правительством региона. Спустя два дня Путин подписал указ об освобождении Толоконского от должности. Толоконский руководил Красноярским краем всего три года — с сентября 2014 г. До этого он четыре года работал полпредом президента в Сибирском федеральном округе и 10 лет (с 2000 по 2010 г.) был губернатором другого региона — Новосибирской области. На посту губернатора Красноярского края Толоконский прославился своими публичными вокальными выступлениями
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Александр Паниотов / РИА Новости
Врио губернатора Красноярского края назначен Александр Усс, известный еще по предвыборной губернаторской кампании 2002 г. – тогда губернаторское кресло занял Александр Хлопонин
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VK Игоря Кошина
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Кошин подал заявление об отставке по собственному желанию досрочно
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Максим Стулов / Ведомости
Врио руководителя региона назначен замминистра экономического развития Александр Цыбульский
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Руслан Алибеков/ NewsTeam / ТАСС
3 октября Путин принял отставку главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова по собственному желанию. Абдулатипов руководил Дагестаном больше четырех лет — с сентября 2013 года, до того несколько месяцев исполнял обязанности главы республики. Всенародных выборов губернатора в республике нет, его избирают депутаты Народного собрания — за избрание Абдулатипова проголосовали 86 из 88 депутатов. Дагестан - один из сложнейших для управления регионов России из-за многообразия влиятельных национальных кланов
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Евгений Разумный / Ведомости
Преемник Абдулатипова Владимир Васильев - первый руководитель Дагестана из другого региона в постсоветской истории, он родился в 1949 г. в Клину. 68-летний Владимир Васильев занимает должность председателя фракции «Единой России» в Думе, куда он неоднократно избирался депутатом. До своего первого избрания в Думу в 2004 г. Васильев служил заместителем министра внутренних дел России
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Владимир Смирнов / ТАСС
Также среди кандидатов «на выход» источники «Ведомостей» назвали Павла Конькова, губернатора Ивановской области. Пока что официальных подтверждений этому нет