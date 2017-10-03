На пост председателя фракции «Единой России» претендуют два партийных старожила

Сергей Неверов (слева) и Андрей Исаев (справа) претендуют на место Владимира Васильева (в центре) Е. Разумный / Ведомости

Фракцию «Единой России» в Госдуме после назначения Владимира Васильева врио главы Дагестана может возглавить один из двух партийных старожилов, сообщили «Ведомостям» несколько собеседников в партии.

По их словам, вопрос с руководителем фракции еще не решен и будет обсуждаться с председателем партии и президентом. Кандидатуры - первый замруководителя фракции Андрей Исаев или секретарь генерального совета партии Сергей Неверов, предполагают собеседники «Ведомостей».

По словам собеседника в администрации президента, решение будет оглашено на ближайшем партийном мероприятии. На 19 октября у единороссов назначено заседание по программной комиссии партии. Исаев отказался от комментариев. Неверов на все вопросы о кандидатурах ответил, что пока комментировать преждевременно: должны пройти консультации с президентом Владимиром Путиным и председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым.

Баланс сил

Кандидат на пост главы фракции, вероятнее всего, будет определен консенсусным решением председателя партии, ее руководства, то есть бюро высшего совета и президиума генерального совета, при участии администрации президента, считает политолог, член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов.

С одной стороны, администрации президента могло бы быть интересно размыть позиции спикера и перехватить контроль за фракцией, но это потребует больших усилий на политическую поддержку, формирование повестки, помощь в возникающих конфликтах, говорит политолог Михаил Виноградов. Поэтому возможно и сохранение нынешнего баланса, предполагает он.

Сегодня президент Путин принял отставку по собственному желанию главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил врио главы региона вице-спикера Госдумы Владимира Васильева. На встрече с Васильевым Путин охарактеризовал его как «политического тяжеловеса», политика федерального уровня. Президент попросил его исполнять обязанности руководителя республики до сентября 2018 г.

Васильев, возглавивший фракцию «Единой России» в 2012 г., - выходец из МВД. В 1997–1998 гг. он занимал пост первого замминистра в звании генерал-полковника. В 1999 г., когда в Кремль пришел Путин, он стал замсекретаря Совета безопасности, а его сослуживец по КГБ Сергей Иванов возглавил этот орган; покинул он этот пост тоже вместе с Ивановым. С 2003 г. Васильев – депутат Госдумы, с 2004 по 2011 г. – председатель комитета по безопасности. Уроженец Подмосковья Васильев станет первым главой Дагестана не из региона за всю постсоветскую историю.

Абдулатипов руководил Дагестаном с сентября 2013 г., до того несколько месяцев исполнял обязанности главы республики. Досрочную отставку Абдулатипов сам анонсировал на минувшей неделе, а до этого о такой возможности говорил близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Основной причиной отставки Абдулатипова источник назвал его возраст: Кремль будет инициировать отставки возрастных губернаторов, а также тех, кто не способен уладить внутриэлитные конфликты в своих регионах перед президентскими выборами в марте 2018 г.

Заменимые губернаторы