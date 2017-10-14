Володин пообещал не хлопать дверью в конфликте с ПАСЕ

Володин также уточнил, в каких случаях Россия не будет признавать решений ЕСПЧ Е. Разумный / Ведомости

Россия по-прежнему будет ждать изменения регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), чтобы вернуться в нее, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он рассказал журналистам в Санкт-Петербурге на 137-й Межпарламентской ассамблее.

«Мы дверью не хлопаем. Просто мы свою позицию заявили, перестали платить взносы и, третье, высказали мнение по вопросу, связанному с формированием структур, производных от ПАСЕ: это ЕСПЧ, это институт комиссара по правам человека и других», — сказал спикер. По его словам, Россия будет ждать ровно столько, сколько понадобится Парламентской ассамблее для того, чтобы осознать, что нужно менять регламент.

Временный председатель ПАСЕ Стелла Кириакидис готова встретиться со спикерами российского парламента: она направила соответствующее письмо Володину, рассказал собеседник в делегации российского парламента. Кириакидис, по словам собеседника, надеется, что как только выдастся подходящий случай, она встретится для обсуждения отношений между российским парламентом и ПАСЕ. Такое же письмо Кириакидис направила и спикеру верхней палаты Валентине Матвиенко.

Володин также уточнил, в каких случаях Россия не будет признавать решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). «Если мы не участвуем в выборах судей ЕСПЧ, то решения суда на нас не будут распространяться, так как легитимности суда нет, исходя из того, что мы не были допущены к формированию этого суда, к выбору этого суда», — сказал он.

В конце июня сообщалось, что Москва приняла решение приостановить уплату взноса в бюджет Совета Европы за 2017 г. до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. Решение заблокировать часть взноса связано с тем, что в 2014 г. делегация России из-за ситуации вокруг Крыма и Украины была лишена основных прав — права участвовать в голосовании, в руководящих структурах ассамблеи и ее наблюдательных миссиях. В знак протеста российские депутаты отказались приезжать на сессии ассамблеи.

Выборы председателя ассамблеи пройдут в январе 2018 г.: с января 2016 г. председателем был испанец Педро Аграмунт, но 6 октября он подал в отставку, сославшись на состояние здоровья. От Аграмунта с марта требовала отставки украинская делегация из-за его поездки в Сирию в компании российских депутатов.

10 октября ПАСЕ выбрала парламентария Стеллу Кириакидис председателем организации. Она будет работать в должности до января 2018 г. Кириакидис представляет делегацию Кипра и возглавляет комитет ПАСЕ по социальным вопросам и здравоохранению.