Новым председателем ПАСЕ стала Стелла Кириакидес

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов в третьем туре выбрала парламентария Стеллу Кириакидес председателем организации. Об этом говорится на официальном сайте ПАСЕ.

За представителя Кипра голоса отдали 132 депутата. Кириакидес будет работать в должности председателя ПАСЕ до января 2018 г. Тогда ПАСЕ при помощи голосования снова изберет председателя. Конкурентом Кириакидес был литовец Эмануэлис Зингерис.

«В ближайшее месяцы в качестве приоритета буду добиваться спокойствия, консенсуса, доверия и единства», — заявила Кириакидес в первом выступлении после избрания. Она также пообещала «неустанно» бороться с коррупцией.

Кириакидес представляет делегацию Кипра в Ассамблее с 20 июня 2016 г. Она также является председателем комитета ПАСЕ по социальным вопросам и здравоохранению.

Кириакидес выступала ранее за смещение бывшего председателя ПАСЕ Педро Аграмунта из-за его поездки в Сирию в марте этого года.