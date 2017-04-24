Спикер ПАСЕ назвал свою поездку в Сирию ошибочной

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт считает, что его поездка в Сирию была ошибкой. Об этом он заявил в Страсбурге на заседании совета.

«Эта поездка была ошибкой, я признаю это, учитывая ее последствия. Я приношу извинения за эту ошибку», - сказал он. По его словам, он недооценил «реакцию на это посещение в рядах ассамблеи».

Аграмунт пояснил, что та «форма, в которой проходил визит, тот вид, в котором его представили СМИ» поставили перед ПАСЕ сложные вопросы».

Российские парламентарии совместно с представителями ПАСЕ и Аграмунтом посещали Сирию 20-21 марта по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Халаф Аббас. Во время поездки Аграмунт провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Делегация также посещала российскую авиабазу в Хмеймиме, где познакомилась с деятельностью Центра по примирению враждующих сторон.

Руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев ранее заявил, что делегации других стран якобы шокированы визитом Аграмунта в Сирию.