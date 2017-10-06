Председатель ПАСЕ Аграмунт подал в отставку по личным причинам

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт решил подать в отставку по личным причинам. Об этом он сообщил в пятницу в своем Twitter.

Руководитель украинской делегации в организации Владимир Арьев написал на своей странице в Facebook, что Аграмунт, который «в этом году летал в Сирию к [президенту Башару] Асаду на российском правительственном самолете», «решил не ждать финального голосования [по его отставке] в ассамблее, запланированного на понедельник».

Аграмунт занимал должность председателя ПАСЕ с 2016 г. Скандал вокруг его персоны возник на апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать Аграмунта за его поездку в Сирию в марте. Они потребовали объявить председателю ПАСЕ вотум недоверия, однако регламент организации не предполагает механизмов отставки с выборных должностей, напоминает «РИА Новости».

В результате уставной орган ПАСЕ - бюро - запретило Аграмунту выступать с заявлениями и участвовать в поездках от лица ассамблеи. ПАСЕ также впоследствии проголосовала за резолюцию с поправками в регламент, позволяющими начать процесс отстранения Аграмунта от должности.

Впоследствии сам Аргамунт заявил, что считает свою поездку в Сирию ошибочной. По его словам, он недооценил «реакцию на это посещение в рядах ассамблеи».