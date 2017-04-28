Спикер ПАСЕ лишен права представлять ассамблею после встречи с Асадом

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) лишило спикера ПАСЕ Педро Аграмунта права представлять ассамблею и выразило ему недоверие. Это говорится в пресс-релизе ПАСЕ. Бюро - координирующий орган ассамблеи. Отныне Аграмунт лишен права совершать поездки как представитель ПАСЕ, представлять ее на мероприятиях и делать от ее имени какие-либо заявления.

Председательствующий на заседании бюро старший вице-президент ПАСЕ сэр Роджер Гейл отметил, что Аграмунт не явился на это заседание, но и не представил бюро заявления об отставке. В этой ситуации процедура запрещает принудительно отправлять спикера в отставку, однако бюро сочло необходимым ограничить его полномочия. «Стандарты и принципы Парламентской ассамблеи важнее любого конкретного члена организации, и необходимо поддерживать принципиальность и единство ассамблеи», - заявил Гейл.

Решение бюро было принято абсолютным большинством голосов, написал в Facebook руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. Он отметил, что за 50 лет не было нужды в процедуре отзыва спикера ассамблеи, теперь комитету по регламенту придется ее разработать.

Возмущение делегатов ПАСЕ вызвала поездка Аграмунта в Сирию, сообщает агентство АРА. Он вместе с другими представителями ассамблеи и депутатами Госдумы посетил Сирию 20-21 марта по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Халаф Аббас, напоминает ТАСС. Там он встретился в том числе с президентом Башаром Асадом. Затем Аграмунт заявил, что ездил в Сирию как частное лицо. 24 апреля на открытии работы ассамблеи он назвал эту поездку ошибкой.