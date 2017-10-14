Владимир Путин призвал мировое сообщество формировать созидательную повестку дня

Путин выступил на церемонии открытия 137-й Ассамблеи межпарламентского союза в Санкт-Петербурге Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия 137-й Ассамблеи межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. «Мы будем последовательно двигаться к повышению авторитета и значимости парламентской власти», — заявил Путин, выступая перед парламентариями. Президент подчеркнул, что парламенты всех стран находятся в поиске адекватных ответов на современные вызовы, в частности эрозию системы международного права и культуры межгосударственного диалога.

«В нынешних условиях столь важна межпарламентская дискуссия. К сожалению, мы видим, что предпринимаются попытки ограничить общение законодателей: ограничения и санкционные списки контрпродуктивны и противоречат принципу свободного межпарламентского сотрудничества», — объяснил президент.

В современном мире не может быть шаблонного развития, каждое государство вправе само определять свою судьбу, подчеркнул Путин. Попытки вмешаться извне привели к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а бороться с терроризмом можно лишь объединяя усилия, в отсутствие скрытых конфликтов.

Путин напомнил, что Россия не раз предлагала создать широкую коалицию по борьбе с терроризмом. «Вы знаете наши усилия по стабилизации ситуации в Сирии <...> Полагаю, мировому сообществу стоит задуматься о послевоенном восстановлении государства», — добавил президент. Путин пожелал делегатам формировать «мирную созидательную повестку дня», вместе идти к созданию более эффективной и прочной архитектуры международных отношений.

Председатель ассамблеи Сабер Чоукхари в своем выступлении заявил, что в Санкт-Петербурге состоится самое крупное собрание ассамблеи — 173 национальных парламента представляют 46 000 парламентариев. «К сожалению, санкции и ограничения не помогают ассамблее раскрыться: мы попросили Россию выдать визу, даже если кто-то из делегатов находится в санкционном списке. Россия сдержала слово. Важно, чтобы парламентарии поддерживали диалог», — заявил председатель.

«Миссия парламентариев — договариваться всегда и везде, даже если гремят орудия», — заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Только синтез демократических принципов способен стать основой продуктивного сотрудничества, а язык санкций — это язык авторитаризма, а не демократий, считает Матвиенко. «На наших глазах нарушаются принципы демократии и интересы стран. В жертву экономических интересов приносятся общечеловеческие ценности. Символично, что вопрос диалога будет обсуждаться именно в России: наша страна обладает уникальным опытом сосуществования разных народов и конфессий», — отметила спикер Совфеда.

В программу ассамблеи включен форум женщин-парламентариев, и «чем более женское лицо у демократии, тем более она открытая и совершенная», заявила Матвиенко. Она отметила, что рада тому, что следующим председателем ассамблеи будет избрана женщина.

«Несмотря на то что у нас разные политические системы и государственные устройства, межпарламентский союз позволяет нам учиться и набираться опыта друг у друга», — заявил на открытии спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем выступлении он отметил, что мир меняется, и «бурно развиваются новые средства коммуникации, но ничего не заменит человеческого общения». «Мы с вами ведем работу в разных структурах, но должны слышать и понимать друг друга», — сказал Володин. По его мнению, Госдума последовательно выступает против любых действий, ведущих к ограничению диалога. Володин предложил обсудить механизм обмена практиками, в том числе механизм молодежного взаимодействия и молодежную политику.