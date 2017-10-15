Политика
Бесплатный
Дарья Коржова
Международные отношения

МИД Ирана допустил выход страны из ядерного соглашения

Так республика может отреагировать на попытки США восстановить санкции

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий, если США попытаются восстановить санкции в отношении республики. Принятое в июле 2015 г. соглашение предусматривает ослабление ограничительных мер.

«Если Иран почувствует в любой момент, что действия, принимаемые противоположной стороной в отношении отмены санкций, не являются достаточными для Исламской Республики, перед страной будет стоять несколько вариантов, один из которых — выход из ядерного соглашения», — сказал Зариф (цитата по ТАСС).

По словам министра, если санкции будут восстановлены, особенно в важных для Ирана сферах (сбыт нефти и продажа самолетов), Тегеран «получит право принять решение относительно своего присутствия в ядерной сделке».

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов выйти из соглашения по иранскому атому, если оно не будет изменено с учетом новых требований Белого дома. Он также изложил новую стратегию США относительно иранской ядерной сделки.

«В случае если нам не удастся достичь решения, работая с конгрессом и союзниками, действие соглашения будет прекращено. Оно находится под постоянным пересмотром», — сказал Трамп, добавив, что соответствующее поручение он может дать «в любой момент».

По его словам, в США уже начата работа над поправками к закону о рассмотрении ядерного соглашения с Тегераном, «чтобы усилить давление и предотвратить разработку Ираном межконтинентальной баллистической ракеты».

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поддержал новую стратегию Вашингтона в отношении Ирана. Об этом он сказал Трампу в ходе телефонного разговора, состоявшегося в субботу, передает Al Arabiya. В ответ президент США выразил признательность за поддержку и отметил желание Вашингтона сотрудничать с союзниками в целях обеспечения безопасности в мире.

Совместный всеобъемлющий план действий был согласован между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), Германией и Ираном в июле 2015 г. Он направлен на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. План предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана СБ ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 г.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике