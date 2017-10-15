МИД Ирана допустил выход страны из ядерного соглашения

Иран может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий, если США попытаются восстановить санкции Ebrahim Noroozi / AP

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий, если США попытаются восстановить санкции в отношении республики. Принятое в июле 2015 г. соглашение предусматривает ослабление ограничительных мер.

«Если Иран почувствует в любой момент, что действия, принимаемые противоположной стороной в отношении отмены санкций, не являются достаточными для Исламской Республики, перед страной будет стоять несколько вариантов, один из которых — выход из ядерного соглашения», — сказал Зариф (цитата по ТАСС).

По словам министра, если санкции будут восстановлены, особенно в важных для Ирана сферах (сбыт нефти и продажа самолетов), Тегеран «получит право принять решение относительно своего присутствия в ядерной сделке».

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов выйти из соглашения по иранскому атому, если оно не будет изменено с учетом новых требований Белого дома. Он также изложил новую стратегию США относительно иранской ядерной сделки.

«В случае если нам не удастся достичь решения, работая с конгрессом и союзниками, действие соглашения будет прекращено. Оно находится под постоянным пересмотром», — сказал Трамп, добавив, что соответствующее поручение он может дать «в любой момент».

По его словам, в США уже начата работа над поправками к закону о рассмотрении ядерного соглашения с Тегераном, «чтобы усилить давление и предотвратить разработку Ираном межконтинентальной баллистической ракеты».

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поддержал новую стратегию Вашингтона в отношении Ирана. Об этом он сказал Трампу в ходе телефонного разговора, состоявшегося в субботу, передает Al Arabiya. В ответ президент США выразил признательность за поддержку и отметил желание Вашингтона сотрудничать с союзниками в целях обеспечения безопасности в мире.

Совместный всеобъемлющий план действий был согласован между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), Германией и Ираном в июле 2015 г. Он направлен на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. План предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана СБ ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 г.