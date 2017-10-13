В одностороннем порядке Вашингтон не может выйти из соглашения, считают в ЕС

Трамп пригрозил выходом США из сделки с Ираном Evan Vucci / AP

Власти США готовы выйти из соглашения по иранскому атому, заключенному два года назад, если оно не будет изменено с учетом новых требований Белого дома. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время официального выступления в пятницу. Он также изложил новую стратегию США относительно иранской ядерной сделки.

«В случае если нам не удастся достичь решения, работая с конгрессом и союзниками, действие соглашения будет прекращено. Оно находится под постоянным пересмотром», - отметил Трамп, добавив, что соответствующее поручение он может дать «в любой момент».

По его словам, если проблему игнорировать, то она становится острее. «Как мы видим из ситуации с Северной Кореей, чем больше мы игнорируем угрозу, тем острее она становится», - привел пример американский лидер.

По его словам, в США уже начата работа над поправками к закону «о рассмотрении ядерного соглашения с Ираном, чтобы усилить давление и предотвратить разработку Ираном межконтинентальной баллистической ракеты».

«Я призываю партнеров присоединиться к нам и жестко противостоять продолжающимся дестабилизирующим действиям Ирана», — добавил он, настаивая на том, что Иран нарушает положения соглашения по ядерной программе. Трамп также заявил, что иранские власти продолжают финансировать террористические группировки.

США расширили санкции против Ирана Власти США внесли еще четыре компании в санкционный список. Информация об этом содержится на сайте минфина США. В частности, санкции коснулись Fanamoj, Rastafann Ertebat Engineering Company и Shahid Alamolhoda Industries, а также китайской Wuhan Sanjiang Import And Export Company.

«Мы предпримем ряд важных действий <...> для того, чтобы Иран никогда, я повторяю, никогда не заполучил ядерное оружие», - сказал Трамп.

Реакция ЕС на заявление Трампа

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что США в одностороннем порядке не могут выйти из соглашения, так как оно закреплено резолюцией Совета Безопасности ООН. По ее словам, сделка по иранскому атому не является двусторонним соглашением или международным договором. «Это приложение к резолюции Совета Безопасности ООН, которое было принято единогласно. Ни одна страна мира не может разорвать резолюцию», — передает ее слова Reuters.

Могерини также считает, что исполнение Ираном положений соглашения подтверждено МАГАТЭ. «Мы отвечаем за сохранение соглашения ради нашей коллективной безопасности», — сказала она.

Германия, Великобритания и Франция остаются приверженными выбранному курсу по сделке с Ираном и призывают власти США согласовывать с ними возможные ограничения против Тегерана. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран. «Наши правительства остаются приверженными совместному всеобъемлющему плану действий», - говорится в документе.

Реакция Саудовской Аравии на заявление Трампа

Власти Саудовской Аравии одобрили новую стратегию США, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Выразив поддержку США, Эр-Рияд назвал политику Тегерана по ядерной сделке агрессивной. «Иран использовал отмену против него санкций для развития своей ракетной программы, которая является угрозой для всего региона», - говорится в официальном заявлении. По мнению Саудовской Аравии, Тегеран продолжает поддерживать террористические группировки.

Позиция России

В российском МИДе считают, что возврат к ситуации вокруг иранской ядерной программы и возобновление санкционного режима Совета Безопасности ООН невозможны.

«В любом случае, вне зависимости от решений отдельных участников договоренности, невозможен возврат к ситуации, которая была вокруг иранской ядерной программы до принятия плана действий. В частности, ни о каком возобновлении санкций по линии СБ ООН не может быть и речи», - прокомментировали слова Трампа в ведомстве (цитата по ТАСС).

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный выход США из соглашения только ухудшит ситуацию. «Подобные действия однозначно нанесут вред атмосфере предсказуемости, безопасности, стабильности и нераспространению во всем мире. Это способно серьезно усугубить ситуацию вокруг иранского ядерного досье», - пояснил он (цитата по ТАСС). «Мы знаем уже ответную реакцию Тегерана о том, что Тегеран также покинет это соглашение», - добавил Песков.

Он также заявил, что Россия будет придерживаться выбранной позиции для поддержания «режима урегулирования иранского ядерного досье и режима, позволяющего предотвратить расползание ядерного оружия».

Постоянная пятерка Совета Безопасности ООН и Германия 14 июля 2015 г. подписали соглашение с Ираном об урегулировании проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его выполнение Тегераном позволит снять ранее введенные в отношении страны экономические и финансовые санкции.