Общественные наблюдатели могут вернуться на участки к президентским выборам

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Сейчас речь идет о возвращении на участки не любых представителей общественности, а очень ограниченного круга представителей общественности Евгений Разумный / Ведомости

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил законодательно закрепить статус наблюдателей за своими представителями, представителями общественных палат и уполномоченными по правам человека. Такая рекомендация содержится в проекте доклада мониторинговой рабочей группы СПЧ по итогам избирательной кампании 2017 г., который вынесен на обсуждение на заседании совета 24 октября. Председатель СПЧ Михаил Федотов напомнил, что недавно общественное наблюдение на выборах на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. В свою очередь, СПЧ готов всячески способствовать продвижению в жизнь этой инициативы, заверил он. Памфилова сказала, что по итогам ее недавней встречи с президентом уже даны поручения; общественное наблюдение и муниципальный фильтр – две «горячие темы», по которым решения могут воплотиться в «не очень отдаленной перспективе».

До 2006 г. назначать наблюдателей на избирательные участки имели право не только партии и кандидаты, но и общественные организации. Впоследствии их такой возможности лишили. Сейчас речь идет о возвращении на участки не любых представителей общественности, а очень ограниченного круга представителей общественности. Но именно в таком формате предложение получило поддержку в администрации президента, объяснил источник «Ведомостей» в ЦИК. Наличие «политической воли» позволяет надеяться, что такой допуск будет реализован еще до старта президентской кампании.