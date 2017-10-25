Мосгорсуд оставил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашним арестом

Сам Ампелонский заявил, что готов сотрудничать со следствием PhotoXpress

Мосгорсуд подтвердил законность домашнего ареста пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, который обвиняется в мошенничестве. Избранную ему меру пресечения оспаривала его защита. Следователь заявил, что если мера пресечения будет изменена, следствие попросит отстранить Ампелонского от должности на время расследования, сообщал ТАСС.

Адвокат Ампелонского в суде указывал, что его роль в мошенничестве не доказана следствием. «В деле есть свидетель, который по факту является соучастником преступления, а он дает показания и является свидетелем, - цитирует его агентство "Москва". - Мы просим разрешить посещать работу и родственников». Он также отмечал важность трудовой деятельности чиновника, передает ТАСС.

Сам Ампелонский заявил, что готов сотрудничать со следствием. «Я не имею доступ к трудовым договорам, я не могу повлиять на сотрудников организации. Я единственный кормилец, жена находится в декретном отпуске, моя мать находится в больнице, она больна раком, я остался в сложной ситуации. Прошу изменить мне меру пресечения на подписку или изменить домашний арест с возможностью работать и посещать больную мать», - сказал он.

Следователь на это отметил, что чиновнику могут разрешить навещать больных родственников, но пока от него таких просьб не поступало. Если бы Ампелонского отпустили из-под домашнего ареста, следствие бы попросило отстранить его от работы. «Он может повлиять на защитников, мы просим оставить решение суда без изменения, он не давал никаких показаний», - объяснял следователь.

На данный момент следствие не допросило ни одного сотрудника Роскомнадзора, но в ведомстве прошли обыски, сказал также следователь. «Мы планируем провести допросы в ближайшее время, уже составлен план следственных действий», - цитирует его ТАСС. «В ходе обыска были получены доказательства причастности обвиняемых к мошенничеству», - добавил он.

Также следователь попросил приобщить к материалам дела свидетельские показания. По его словам, из них следует, что «Ампелонский на данный момент дает ложные показания, отрицая причастность к заключению фиктивных договоров» (цитата ТАСС).

Также из материалов дела, оглашенных в суде, стало известно, что дело передано из районного управления в Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России. Как передает ТАСС, этот документ огласила судья. «Дело передано в Следственный комитет России (СК РФ), кроме того Ампелонскому предъявлено обвинение в мошенничестве», - цитирует следователя агентство «Москва».

Чертановский суд Москвы 5 октября отправил на месяц под домашний арест Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова по уголовному делу о мошенничестве. Ампелонский и Едидин подозрения и обвинения в причастности к вменяемому им преступлению отвергают. В чем суть обвинений, официально не раскрывалось.

Обвинения в адрес чиновников связаны с нарушением порядка начисления зарплаты сотрудникам ведомства, сообщало радио Business FM со ссылкой на источник. По его словам, небольшую зарплату работников Роскомнадзора решили компенсировать за счет выплат из средств подконтрольного ведомству ФГУП за счет его прибыли, ущерб от их действий оценивался в 20,1 млн руб. «Коммерсантъ» узнал, что это делалось через ФГУП «Главный радиочастотный центр», гендиректор которого Анастасия Звягинцева также стала фигурантом дела. Источник газеты сообщил, что Звягинцеву считают возможным организатором схемы, а на допросе она якобы сообщила о трудоустройстве на предприятие «мертвых душ». На их карточки в Сбербанке начислялись зарплаты. Из пересказа ее слов следует, что схема работала не ради хищения, а для поддержки «ценных» сотрудников ведомства. Газета писала, что при приеме на работу Ампелонскому предложили зарплату как от Роскомнадзора, так и от ФГУПа одновременно. По словам обвиняемых, они не знали, что доход за ответственную и ненормированную работу мог иметь незаконное происхождение.