ЦИК раскритиковал саратовский избирком после «эксперимента» «Яблока»

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Активисты «Яблока» унесли с 37 участков выданные им бюллетени, но в итоговых протоколах пропажа не была зафиксирована Евгений Разумный / Ведомости

Председатель избирательной комиссии Саратовской области Павел Точилкин подал в отставку. Об этом стало известно на заседании Центризбиркома, где обсуждались итоги проверки, которую ЦИК провел в регионе после сентябрьских выборов.

Поводом для проверки стали жалобы на фальсификации результатов голосования: активисты «Яблока» унесли с 37 участков выданные им бюллетени, но в итоговых протоколах пропажа не была зафиксирована. Эксперимент проводился в том числе на участках, где на думских выборах 2016 г. «Единая Россия» получила абсолютно одинаковый результат 62,2%. Ранее облизбирком сообщал, что в связи с жалобами было принято решение отстранить от обязанностей председателей всех без исключения территориальных избиркомов Саратова. В отставку отправили председателей еще четырех территориальных комиссий региона.