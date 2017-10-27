Дело Серебренникова превращается в культурный аналог дела ЮКОСа

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Во время работы в Министерстве культуры Софья Апфельбаум (справа) помогала Кириллу Серебренникову (слева) нарушать закон, считают следователи Сергей Карпов / ТАСС

Следователи СКР задержали в четверг директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. Она стала шестой подозреваемой по уголовному делу режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных в 2011–2014 гг. некоммерческому объединению «Седьмая студия» в рамках проекта «Платформа». Апфельбаум в это время возглавляла департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры и, по версии следствия, вступила в сговор с режиссером. В 2011–2014 гг. именно она подписывала от имени Минкульта соглашения с «Седьмой студией» о предоставлении госсубсидий и обеспечивала согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, и тем самым способствовала хищению Серебренниковым и другими фигурантами дела из бюджета не менее 68 млн руб., считает СКР. По его сообщению, вина Апфельбаум подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами.