Телеведущая Екатерина Гордон решила пойти на президентские выборы

Она назвала себя единственным участником выборов, чья кандидатура не будет согласована с Кремлем

Екатерина Гордон решила составить конкуренцию Ксении Собчак на выборах Кадр из видеообращения Екатерины Гордон

Теле- и радиоведущая Екатерина Гордон заявила о решении выдвинуться на президентские выборы и представила предвыборный сайт. В видеообращении она отметила, что ей 37 лет и что она решила воспользоваться правом быть избранной. Себя она позиционирует как кандидата, который будет защищать права женщин и детей. «Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента», – подчеркнула Гордон.

</p> <p align="" id="box-140737493620006">

Ранее о планах пойти на президентские выборы заявила телеведущая Ксения Собчак, с которой у Гордон был конфликт в прямом эфире радио «Маяк» в 2008 г. Свое видеообращение Собчак записала на кухне, Гордон – у камина. Собчак также отметила свой возраст, который дает ей право выдвигаться в президенты. Также ей приходилось уже не раз отрицать, что ее выдвижение согласовано с Кремлем и что она кандидат-спойлер.

На предвыборном сайте Гордон называет себя правозащитником, журналистом и учредителем собственной юридической компании «Гордон и сыновья». По ее словам, она уже пять лет занимается защитой прав женщин и детей в России и в курсе существующих проблем. Реальность, по ее словам, заключается в том, что Россия – страна матерей-одиночек, на которых всем плевать. Собчак позиционировала себя как кандидат для избирателей, которые хотели бы проголосовать против всех и которые недовольны всеми действующими политиками.

Гордон также отметила, что не является «представителем гламура и не родилась с серебряной ложкой во рту», а выросла в простой семье. Она попросила избирателей поддержать ее кандидатуру.

Ранее о планах участвовать в президентских выборах заявлял политконсультант Станислав Белковский, но позднее он решил сотрудничать со штабом Собчак.

Также в президентских выборах может принять участие движение «Левый фронт», как заявил в конце октября вступивший в эту организацию журналист и член СПЧ Максим Шевченко. Он сказал в интервью Nakanune.ru, что сам выдвигаться в президенты не собирается, но если будет нужно это сделать, то он готов попытаться. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов после выхода из колонии в августе 2017 г. заявил, что считает необходимым выдвинуть единого кандидата от левых сил на президентские выборы. С декабря 2016 г. предвыборную кампанию ведет Алексей Навальный, но в Центризбиркоме напоминают, что в соответствии с федеральным законодательством он не имеет права участвовать в любых выборах как осужденный по тяжкой статье УК.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика