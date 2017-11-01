Наезд на людей в Нью-Йорке расследуют как теракт

Восемь человек погибли, более 15 ранены, сообщил мэр города

Выехав на велодорожку, водитель продолжал движение по ней, сбивая велосипедистов, до того момента пока не врезался в автобус, преградивший ему дорогу Bebeto Matthews / AP

По меньшей мере восемь человек погибли и 15 ранены в Нью-Йорке, в нижнем Манхэттене в результате выезда пикапа компании Home Depot на велодорожку, сообщает ABC. По информации полиции, водитель совершил «целенаправленный поворот» на велодорожку. Инцидент расследуется как теракт, передает Reuters.

Выехав на велодорожку, водитель продолжал движение по ней, сбивая велосипедистов, до того момента пока не врезался в автобус, преградивший ему дорогу. Как сообщает New York Daily News, в автобусе один человек серьезно ранен, его доставили в больницу. Власти также сообщили о пяти пострадавших в автобусе.

После столкновения подозреваемый выскочил из автомобиля, размахивая муляжами огнестрельного оружия и крича «Аллах акбар!». Полиция открыла по нему огонь и ранила его в ногу. «Подозреваемый задержан и находится под стражей», - сообщил представитель правохранительных органов.

На место ЧП экстренно выехал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, сообщил его представитель. По его словам, угроза устранена. На место происшествия также выехал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Блазио в ходе пресс-конференции сообщил, что случившееся, по всей видимости, является терактом, который заранее готовился. Он также сообщил о восьми погибших и более 10 раненых, передает ABC7 New York.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован об инциденте на Манхэттене, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс. Начальник штаба Белого дома Джон Келли будет докладывать Трампу новую информацию по мере ее поступления.

«Наши мысли и молитвы со всеми пострадавшими», - заявила Сандерс.