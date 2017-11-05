Полиция Бельгии задержала бывшего главу Каталонии

В воскресение Пучдемон и четверо его сторонников сами сдались властям

Пучдемон и четыре бывших министра Каталонии сами сдались полиции в Бельгии Carles Puigdemont / AP

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон и четыре бывших министра автономии сдались полиции в Бельгии, передает бельгийское издание Vrt. Они задержаны как минимум на 24 часа до решения судебного следователя, сообщил официальный представитель прокуратуры Брюсселя Жиль Дежемеп.

«Сегодня утром пять человек, разыскиваемых Испанией, явились в федеральную полицию Брюсселя. Они были лишены свободы в 9.17. В присутствии их адвокатов каждый из них был ознакомлен с касающимся его ордером на арест», — сказал Дежемеп. Теперь прокуратура Брюсселя должна назначить судебного следователя, который решит, исполнять ли выданный Испанией ордер на арест.

В пятницу, 3 ноября, суд в Испании выдал ордер на арест Пучдемона и четырех бывших членов каталонского парламента. Ордер был направлен Брюсселю. В документе говорится, что на родине бывшее руководство Каталонии подозревается в бунте, неподчинении властям и растрате госсредств. Ордер на арест позволит вернуть Пучдемона в Испанию в течение 60 дней из любой страны ЕС.

«Всех пятерых заслушает в течение второй половины дня назначенный на это дело брюссельский судебный следователь. Судебный следователь располагает сроком в 24 часа, чтобы принять решение, что означает: до 9.17 завтра, 6 ноября», — пояснил Дежемеп.

27 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о решении распустить парламент Каталонии, возглавляемый Карлесом Пучдемоном. Таким образом власти Испании отреагировали на решение парламента Каталонии, который провозгласил независимость автономии. В Каталонии было введено прямое управление. В конце октября Пучдемон приехал в Брюссель. Он заявил, что не намерен просить убежища у Бельгии, но не вернется в Испанию, пока не получит гарантий «справедливого судебного разбирательства».

Карлес Пучдемон, члены парламента Каталонии и члены президиума обвиняются в мятеже, сепаратизме и растрате госсредств. Если Пучдемона признают виновным по всем трем статьям, ему грозит максимальный срок тюремного заключения, предусмотренный законом Испании, — 30 лет.